Nepal znosi kwarantannę dla turystów

Władze Nepalu zdecydowały o zniesieniu obowiązkowej 5-10 dniowej kwarantanny dla turystów odwiedzających kraj w czasie pandemii koronawirusa. Turysta po wylądowaniu przejdzie od razu badanie na obecność wirusa. O zmiany procedur walczyła branża turystyczna.

"Więcej turystów przyjedzie do Nepalu, bo nie będzie trzeba już odbywać wielodniowej kwarantanny w hotelu. To odstraszało turystów, którzy nie mają za wiele urlopu" - mówi PAP Bijay Adhikari, właściciel jednej z agencji trekkingowych w Katmandu.

Nowe regulacje, które opublikowano w języku nepalskim na stronie ministerstwa turystyki, opisał m.in. dziennik "The Himalayan Times". "Po wylądowaniu trzeba zrobić test na koronawirusa i jeśli jest negatywny, można od razu jechać na trekking lub zwiedzanie" - tłumaczy nowe zasady Adhikari.

"Taki test, który jest dostępny w większości największych prywatnych szpitali, kosztuje tylko 20 lub 25 USD (ok. 78-98 zł). Wynik jest znany w ciągu kilku godzin" - zaznacza Pasang Lama, organizujący trekkingi m.in. do bazy pod Everestem. "Teoretycznie do tego czasu trzeba pozostać w izolacji, ale w praktyce można zaczekać np. w szpitalu" - tłumaczy.

"Rozważamy pobieranie próbek do testów na koronawirusa na samym lotnisku. Jak na razie można pojechać do szpitala albo zamówić usługę pobrania próbek w hotelu" - mówi PAP nieoficjalnie wyższy rangą urzędnik w ministerstwie turystyki.

Według wytycznych badanie na koronawirusa obowiązują zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych przeciw wirusowi.

Nepalski rząd zatwierdził nowe regulacje na posiedzeniu z 18 marca br., ale z ogłoszeniem szczegółowych zasad czekał tydzień. "Przez ten czas krążyło wiele niesprawdzonych plotek, bo w przepisach panuje bałagan. Ministerstwo turystyki mówiło o 5 dniach, ministerstwo zdrowia o 7, a sztab kryzysowy nawet o 10 dniach" - zauważa Adhikari.

"Nikt na dobrą sprawę nie wiedział, ile ma trwać kwarantanna, ani czy w ogóle obowiązuje" - przyznaje Lama. "Nikt nie kontrolował, czy turyści rzeczywiście odbywają kwarantannę i wiele biur podróży twierdziło, że jej nie ma" - dodaje.

Turysta wybierający się do Nepalu wciąż musi uzyskać wizę w nepalskiej placówce dyplomatycznej lub postarać się o list polecający za pośrednictwem agencji turystycznej. List uprawnia do udzielenia wizy na lotnisku w Katmandu. Turysta musi również wykonać test na koronawirusa 72 godz. przed wylotem, nawet jeśli jest zaszczepiony. Zniesiono za to wymóg ubezpieczenia na sumę 5 tys. USD.

Grupy wybierające się w góry muszą złożyć wniosek do Nepalskiej Izby Turystyki (NTB) i ministerstwa turystyki. Wniosek jest zatwierdzany przez urząd imigracyjny oraz ministerstwo spraw zagranicznych. "To raczej formalność dla agencji turystycznej, która organizuje wyprawę" - uspokaja Lama.

"Wciąż nie są wydawane pozwolenia na trekkingi dla indywidualnych osób. Takie pozwolenie zapewnia wynajęta agencja trekkingowa" - tłumaczy Adhikari. Informację potwierdziła dla PAP Shradha Shrestha z NTB, według której ma to zapewnić bezpieczeństwo grupy w czasie pandemii.

Z Katmandu Paweł Skawiński