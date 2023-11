Netanjahu: Hamas stracił kontrolę nad północną częścią Strefy Gazy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu potwierdził, że palestyński Hamas stracił kontrolę nad północną częścią Strefy Gazy. "Nie mają już tam bezpiecznego miejsca, by się schronić" - powiedział w sobotę wieczorem Netanjahu.

Wcześniej o utracie przez Hamas kontroli nad północną częścią Strefy Gazy informowała izraelska armia.

Netanjahu powiedział, że izraelskie wojsko "zabiło już tysiące terrorystów, w tym dowódców, którzy przeprowadzili straszliwą masakrę 7 października".

Szef izraelskiego rządu powtórzył, że nie będzie zawieszenia broni bez uwolnienia zakładników. Ponownie podkreślił, że po zwycięstwie nad Hamasem Izrael weźmie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Strefie Gazy.

"Enklawa musi zostać zdemilitaryzowana, by w przyszłości nie stanowiła już zagrożenia dla Izraela" - podkreślił Netanjahu. "Armia będzie kontrolowała Gazę tak długo jak to będzie konieczne" - dodał.

Benjamin Netanjahu ostrzegł także libański Hezbollah, sojusznika palestyńskiego Hamasu, by "nie popełnił błędu i nie przyłączył się do wojny", bo "przypieczętuje to los Libanu".

Wcześniej w sobotę minister obrony Izraela Joaw Galant ostrzegł, że Bejrut może spotkać taki sam los jak Gazę, jeśli proirańska formacja wciągnie Liban w wojnę.

"Hezbollah igra z ogniem" - podkreślił Galant.

Przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah powiedział w sobotę, że jego formacja zaczęła używać nowej broni(dronów - PAP) w atakach, które od początku wojny w Strefie Gazy codziennie przeprowadza na Izrael z terytorium Libanu.

"W ciągu ostatniego tygodnia (...) nastąpiło wzmocnienie akcji oporu na froncie libańskim ze względu na liczbę operacji, liczbę wyznaczonych celów, a także użytą broń" - oznajmił Nasrallah, zapowiadając kolejne ataki na Izrael.