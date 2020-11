Netanjahu: Izrael prowadzi rozmowy z Rosją ws. szczepionki na koronawirusa

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował w poniedziałek, że rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o ewentualnym zakupie rosyjskiej szczepionki na koronawirusa Sputnik V.

Premier oznajmił dziennikarzom, że rozmowy na ten temat będzie kontynuował "w najbliższych dniach".

Kreml podał, że Putin i Netanjahu omawiali telefonicznie możliwość nabycia Sputnika V przez izraelski rząd, a nawet o rozpoczęciu produkcji rosyjskiej szczepionki w Izraelu - pisze agencja TASS.

W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że podjęła rozmowy z rosyjskim instytutem, który opracował Sputnik V, w sprawie jej potencjalnego zastosowania w walce z Covid-19.

W oświadczeniu WHO napisała: "Z niecierpliwością czekamy na dane dotyczące ich szczepionki Sputnik V. Jeśli okaże się, że produkt przesłany do oceny spełnia kryteria umieszczenia na liście (szczepionek), WHO szeroko opublikuje wyniki".

Szczepionka Sputnik V została w Rosji oficjalnie zarejestrowana, ale wciąż trwają jej badania. Bierze w nich udział około 40 tys. ochotników, z których 16 tys. otrzymało pełną porcję preparatu - dwie dawki w odstępie trzech tygodni. Ponad 20 tys. uczestników badania przyjęło na razie pierwszą dawkę. Agencja EFE podaje w poniedziałek, powołując się na rosyjskie źródła, że skuteczność Sputnika V wynosi 92 proc.