Netanjahu złożył kondolencje królowi Bahrajnu z powodu śmierci premiera

Król Bahrajnu Hamad ibn Isa al-Chalifa otrzymał depeszę kondolencyjną od szefa rządu Izraela Benjamina Netanjahu w związku ze śmiercią dwa tygodnie temu premiera Bahrajnu, księcia Chalify ibn Salmana al-Chalify - poinformowała w czwartek państwowa agencja tego kraju.

"Premier Netanjahu złożył Jego Wysokości Królowi najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia" - przekazano w krótkiej depeszy.

Bahrajn i Izrael nie miały formalnie nawiązanych stosunków dyplomatycznych do 18 października 2020 roku. Wyspiarskie królestwo podpisało wraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) w ostatnich miesiącach układy z Izraelem, w czym pośredniczyła administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. Jest to trzeci i czwarty kraj arabski, który znormalizował stosunki z Jerozolimą (Egipt uczynił to w 1979 roku, a Jordania w 1994 roku).

Podczas pierwszej wizyty delegacji na szczeblu ministerialnym Bahrajnu w Izraelu 18 listopada przedstawiciele obu krajów poinformowali o otworzeniu ambasad, ustanowieniu systemu wizowego i uruchomieniu lotów między państwami.

Jak podały w środę media hebrajskojęzyczne, m.in. dziennik "Israel Hajom", na grudzień zaplanowana jest podróż Netanjahu do Bahrajnu. Byłaby to pierwsza w historii oficjalnie zapowiedziana wizyta premiera Izraela w kraju Zatoki Perskiej.

O śmierci 84-letniego księcia Chalify ibn Salmana al-Chalify poinformowała 12 listopada państwowa agencja informacyjna Bahrajnu. Chalifa, który stał na czele rządu w latach 1971-2020, zmarł w klinice w Stanach Zjednoczonych, gdzie przechodził leczenie.

Był on stryjem króla Hamada i bratem poprzedniego władcy, emira Isy II ibn Salmana al-Chalify, który mianował go na stanowisko szefa rządu.

Joanna Baczała