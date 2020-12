Neutralność klimatyczna w roku 2050? Japońskie korporacje nie mogą czekać

W porównaniu do wielu rozwiniętych gospodarek, Japonia długo odkładała zwrot w kierunku zielonej energii. Odbija się to na japońskim biznesie. Tamtejsze korporacje twierdzą, że pod zewnętrzną presją muszą przyspieszyć, ale to nie będzie łatwe. Teraz to one wywierają nacisk na rząd.

Niecałe dwa miesiące temu premier Suga Yoshihide zadeklarował osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Japonię do 2050 roku. Japońskie korporacje nie są w stanie tak długo czekać.

W obliczu rosnącej presji ze strony zagranicznych kontrahentów Sony rozważa przeniesienie fabryk z Japonii do innych krajów.

Problemem japońskiej zielonej transformacji są trudności w dostępie do energii z odnawialnych źródeł związane m.in. z ograniczoną możliwością rozwoju energetyki wiatrowej na morzu.

Presja zagranicznych kontrahentów

Miks energetyczny do zmiany