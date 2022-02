Niagara oświetlona w kolorach ukraińskiej flagi

Wodospad Niagara został oświetlony w czwartek wieczorem na niebiesko-żółto, podobnie torontońska CN Tower. W kanadyjskich miastach w czwartek odbyły się manifestacje poparcia dla Ukrainy.

Jak poinformowała agencja Niagara Parks, zarządzająca kanadyjską stroną Wodospadu Niagara, oświetlenie wodospadu w kolorach niebieskim i żółtym ma wyrazić wsparcie dla Ukrainy.

Również torontońska wieża telewizyjna, CN Tower, która jest jedną z największych atrakcji turystycznych Toronto, w czwartek wieczorem została oświetlona w kolorach niebieskim i żółtym, "wyrażając solidarność i poparcie dla narodu Ukrainy". W ukraińskich kolorach zostały podświetlone litery tzw. Toronto Sign, czyli charakterystycznego napisu "Toronto" w pobliżu ratusza, zaś na maszt przy ratuszu największego miasta Kanady burmistrz John Tory wciągnął w czwartek rano ukraińską flagę.

W Kanadzie odbyło się w czwartek wiele demonstracji i wieców poparcia dla Ukrainy. W Toronto na Nathan Philips Square, placu przy ratuszu zgromadziły się setki uczestników, a manifestacja przeciw inwazji na Ukrainę odbyła się też w czwartek pod rosyjskim konsulatem w Toronto. Prowincja Ontario poinformowała w czwartek o przekazaniu 300 tys. dolarów kanadyjskich (CAD) pomocy humanitarnej dla Canada-Ukraine Foundation.

W Calgary w Albercie również odbyła się w czwartek manifestacja poparcia dla Ukrainy, miasto wciągnęło na maszt ukraińską flagę. W środę rząd Alberty informował, że przekaże 1 mln dolarów kanadyjskich dla Kongresu Ukraińsko-Kanadyjskiego na pomoc humanitarną.

Ukraińską flagę wciągnięto też na maszt przy ratuszu w Montrealu. W mieście tym w czwartek na terenie Uniwersytetu McGill odbył się wiec poparcia dla Ukrainy. Parlament prowincji Quebec przyjął jednogłośnie w czwartek wniosek wyrażający poparcie dla Ukrainy i ukraińskiej społeczności w tej prowincji, zaś prowincja zapowiedziała pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Przeciw rosyjskiej inwazji na Ukrainę protestowali też mieszkańcy Halifaksu w Nowej Szkocji. Wiece odbywały się w czwartek i środę w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej.

Rząd Kanady ogłaszając w czwartek drugą część sankcji wobec Rosji poinformował, że wnioski imigracyjne z Ukrainy będą miały obecnie priorytet. Premier Justin Trudeau powiedział, że rząd Kanady uzgodnił z rządami Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Mołdawii zasady bezpiecznego przekraczania granicy dla obywateli Kanady i osób posiadających kanadyjskie prawo stałego pobytu, którzy uciekają z Ukrainy.

W Kanadzie mieszka ok. 1,36 mln osób pochodzenia ukraińskiego, a to znaczy, że Kanada ma trzecią co do wielkości społeczność ukraińską poza Ukrainą i Rosją.

Z Toronto Anna Lach