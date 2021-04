"Nie będziemy jak Grecja". Włosi spierają się o wyspy wolne od COVID-19

W Unii Europejskiej ważą się losy paszportu covidowego, który pozwoliłby na podróżowanie osobom zaszczepionym. Kraje, których gospodarka opiera się na turystyce, są zniecierpliwione i planują własne rozwiązania, by w sezonie przyjąć gości. Np. wyspy wolne od COVID-19.

Włosi chcą równości w turystyce

Podobny pomysł "wysp wolnych od COVID-19" dyskutowany jest we Włoszech.Miałby on dotyczyć Capri, Ischii i Sorrento, Wysp Liparyjskich, Egadyjskich, Pontine, Elby i Giglio, ale także Sycylii i Sardynii. - To wykonalne - powiedział kilka dni temu Minister Turystyki Massimo Garavaglia. Chodzi o opracowanie doraźnego planu szczepień dla pracowników i mieszkańców miejscowości wypoczynkowych w celu najszybszego wznowienia ruchu turystycznego.Pomysł spotkał się z zarzutem tworzenia lepszych i gorszych obszarów turystycznych, pisze corriere.it.Filippo Donati z Assoturismo Confesercenti Emilia-Romagna określił pomysł jako "bardziej slogan niż realistyczną możliwość". W podobnym tonie wypowiadają się burmistrzowie wykluczonych terytoriów. - Tworzenie dyskryminacji i konkurencji między lokalizacjami jest szczerze absurdalne - argumentuje burmistrz nadmorskiego Riccione w regionie Emilia-Romania Renata Tosi.Podobnie krytycznie wypowiada się przewodniczący regionu Emilia-Romagna. Stefano Bonaccini w poście na Facebooku pisze: "Mam nadzieję, że Minister Turystyki Garavaglia natychmiast odrzuci koncepcję wysp wolnych od COVID-19. Nie może być uprzywilejowanych miejsc turystycznych kosztem innych".Bonacciniemu wtóruje gubernator Friuli-Wenecji Julijskiej i przewodniczący Konferencji Regionów Massimiliano Fedriga. W rozmowie z RaiNews24 powiedział: "W tym momencie musimy pokazać krajowi, że istnieje sprawiedliwość. Nie po to, by tworzyć napięcia społeczne, ale by wszędzie obowiązywały te same zasady. Im mniej jest różnic, nawet jeśli nie wszyscy będą zadowoleni, tym mniej jest napięć".Minister Turystyki Massimo Garavaglia zapowiada otwarcie sektora turystycznego w maju, na początku "przynajmniej na plażach przy wzmożonym reżimie sanitarnym".