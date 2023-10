Nie drażnić smoka. Unia ma nową strategię wobec Chin

W chińsko-amerykańskiej rywalizacji mocarstwa wykorzystują restrykcje w dostępie do rynku i ograniczenia w korzystaniu ze technologii. Unia Europejska stara się odnaleźć w nowej sytuacji.

Europa chce znaleźć swoje miejsce na globalnym rynku technologicznym, podzielonym przez konflikt USA i Chin.

Unia Europejska, chcąc uniknąć szantażu ze strony Chin, stawia na strategię, której główną ideą nie jest zerwanie powiązań gospodarczych, lecz stopniowa dywersyfikacja łańcuchów dostaw.

Ma to na celu ograniczenie zależności od Pekinu w obszarach o znaczeniu strategicznym.

Komisja Europejska opublikowała 3 października 2023 roku zalecenia dotyczące technologii kluczowych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE. Zawierają one listę 10 technologii, które UE zamierza chronić przed obcymi państwami. Chodzi o kontrolę rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane nie tylko przeciw interesom Wspólnoty, ale również posłużyć do łamania praw człowieka czy zagrażać pokojowi i bezpieczeństwu.

Na liście znalazły się m.in. zaawansowana łączność i technologie cyfrowe (punkt ten obejmuje np. projektowaną technologię 6G), robotyka i systemy autonomiczne czy technologie związane z wytwarzaniem energii (w tym nowych rodzajów paliw).

Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi określi ryzyko związane z czterema z nich: sztuczną inteligencją, technologiami kwantowymi, półprzewodnikami i biotechnologią. Ocena zostanie wydana jeszcze w tym roku. Następnie państwa będą mogły pochylić się nad pozostałymi sześcioma obszarami, by ewentualnie dodać którychś z nich do powyższej listy.

Wszystkie te przedsięwzięcia mają pomóc w podjęciu przez UE decyzji w sprawie współpracy z państwami trzecimi. W praktyce oznacza to ustalenie, czy z danym państwem można bezpiecznie współpracować czy też należy przed nim chronić dostęp do wybranych technologii.

Zmiana podejścia unijnych decydentów do ryzyka

Jak czytamy w dokumencie, celem oceny ryzyka jest znalezienie słabych punktów, które mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo gospodarcze Unii Europejskiej. Wszelkie działania podjęte następnie przez UE mają być proporcjonalne, tj. przede wszystkim mają wzmacniać zdolności samej Unii i redukować negatywne skutki związane np. z utratą dostępu do technologii innego państwa.

Jak podkreśla Mathieu Duchatel z francuskiego think-tanku Institute Montaigne, jedną z kluczowych zmian w sposobie myślenia unijnych decydentów jest fakt skupienia się na samym problemie ryzyka, a nie kwestii transferu technologii czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Choć nie zostało to ujęte wprost, to w kwestii uzależnienia od państw trzecich w dziedzinie technologii pierwsze na myśl przychodzą Chiny. Jak określiła wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova, „technologie znajdują się w centrum geopolitycznej rywalizacji. Unia Europejska nie chce być boiskiem, lecz uczestnikiem tej gry”.

UE systematycznie zmienia podejście wobec Chin od ostatnich czterech lat

Nazwa „Chiny” jest skrupulatnie pomijana w tych ostatnich dokumentach, jednak ostatnie kroki KE wskazują na systematyczną zmianę w podejściu do Państwa Środka w ciągu ostatnich czterech lat.

Przypomnijmy tylko, że w opublikowanym w 2019 r. dokumencie strategicznym pisano: “Chiny są jednocześnie, w różnych obszarach polityki, partnerem do współpracy, z którym UE ma bliskie cele, partnerem negocjacyjnym, z którym UE musi znaleźć równowagę interesów, konkurentem gospodarczym w dążeniu do przywództwa technologicznego oraz rywalem systemowym promującym alternatywne modele zarządzania”.

Z czasem stosunki między Pekinem a Brukselą ulegały dalszemu ochłodzeniu, nabierając jeszcze więcej cech konkurencji i rywalizacji. Choć negocjacje dwustronnego porozumienia dotyczącego inwestycji pod koniec 2020 r. znajdowały się na ostatniej prostej, to ostatecznie ratyfikacja Kompleksowej Umowy o Inwestycjach (ang. CAI), bo o niej mowa, została wstrzymana przez stronę europejską.

Momentem zwrotnym okazała się pandemia COVID-19, która ukazała uzależnienie państw UE od środków ochrony produkowanych w Chinach. Następnie kolejne wydarzenia ukazały znaczące różnice występujące między UE a ChRL. Nie chodziło tylko o podejście do samej pandemii, w tym długotrwałe, utrudniające życie firm, jak i pojedynczych obywateli zamknięcie Chin, ale również kwestie dość podstawowe jak, np. łamanie praw człowieka w Xinjiangu czy brak potępienia przez chińskie władze inwazji Rosji na Ukrainę.

De-risking, czyli trudna reakcja na nowe zagrożenia

W ogłoszonej w czerwcu 2023 r. Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Gospodarczego autorzy wyraźnie wskazują na brak odpowiedniego przygotowania na wymienione wyżej wydarzenia. Pierwotnie UE zamierzała jedynie redukować negatywne dla siebie skutki sporów pomiędzy USA a Chinami i Rosją.

Teraz natomiast Unia stawia na redukowanie uzależnienia od tych państw. W przypadku Rosji było to uzależnienie w dziedzinie węglowodorów. Jeśli chodzi o Chiny, zauważalne jest uzależnienie od wyrobów przemysłowych, głównie części samochodowych, potrzebnych europejskiej branży motoryzacyjnej, ale także akumulatorów dla pojazdów elektrycznych i paneli fotowoltaicznych. Z kolei w przypadku USA są to giganci technologiczni, którzy pośrednio wpływają na europejskie gospodarki, np. na handel detaliczny. Trzeba zwrócić uwagę, że dwa pierwsze państwa niosą znacznie większe wyzwania dla Wspólnoty.

Stąd też idea de-riskingu, czyli ograniczania ryzyka poprzez dywersyfikację łańcuchów dostaw. Wybór nowych partnerów ma być oparty na następujących kryteriach: demokracji, dekarbonizacji i zaangażowaniu na rzecz wolnego handlu.

Nowy sposób myślenia unijnych elit można dostrzec nie tylko w zaleceniach, ale też w pierwszych działaniach. Jednym z nich jest śledztwo w sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych przez chińskich producentów aut elektrycznych. Wynika ono z faktu, że ceny ich produktów są o wiele niższe od ich europejskich odpowiedników. Unijni urzędnicy chcą chronić rynek przed być może nieuczciwą konkurencją, a w dalszej perspektywie liczą na utrzymanie choć częściowej przewagi europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Fakt ten był jednym z punktów spornych w trakcie wrześniowej wizyty delegacji Komisji Europejskiej w Pekinie.

Zmiany trudne do wprowadzenia, bo produkcja wciąż za droga w Europie

Jednocześnie UE nie może myśleć o typowym decouplingu, czyli zerwaniu powiązań gospodarczych w danej dziedzinie, zwłaszcza z Państwem Środka. Rosyjskie surowce energetyczne mogły zostać zastąpione, np. tymi z USA. Jednak jeśli UE chce realnie myśleć o neutralności klimatycznej, musi coraz bardziej stawiać na odnawialne źródła energii. Problem polega na tym, że coraz więcej najnowszych rozwiązań w dziedzinie paneli słonecznych czy turbin wiatrowych powstaje w Chinach. Co więcej, państwo to stało się niemal monopolistą na rynku ogniw fotowoltaicznych. Według danych serwisu Visual Capitalist Chiny posiadają aż 84 proc. mocy produkcyjnych w tej dziedzinie. Przykład ten pokazuje, że choć koncepcja de-riskingu to krok w stronę większej autonomii, to jego realizacja będzie niezwykle trudnym zadaniem.

Wracamy tutaj do wielokrotnie już poruszanego tematu, co zrobić, by w Europie znowu opłacało się produkować? Bez rozwiązania tego problemu de-risking będzie jedynie chwytliwym hasłem, realizowanym za pomocą półśrodków.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma