Inwestorzy uciekają z rynków wschodzących z powodu obaw o kondycję chińskiego rynku nieruchomości – wynika z najnowszego, wrześniowego badania Bank of America przeprowadzonego wśród menedżerów funduszy inwestycyjnych.

Według ankietowanych przez Bank of America chiński rynek nieruchomości jest obecnie największym zagrożeniem dla stabilności światowego systemu finansowego.

Mimo problemów w chińskiej gospodarce, większość respondentów uważa, że świat uniknie głębszej recesji. Ryzyko tzw. twardego lądowania wciąż jednak pozostaje realne.

Problemy chińskiego sektora nieruchomości spowodowały odpływ kapitału z rynków wschodzących na rynek amerykański.

W ocenie ankietowanych przez Bank of America menedżerów największych funduszy inwestycyjnych z całego świata to chiński rynek nieruchomości jest obecnie największym zagrożeniem dla stabilności światowego systemu finansowego.

Chiny mogą mieć problemy, ale świat powinien uniknąć globalnej recesji

Mimo to wciąż 74 proc. badanych przewiduje, że światowa gospodarka uniknie głębszej recesji w najbliższym czasie, gdy scenariusz tzw. twardego lądowania obstawia 21 proc. z nich.

Zadłużony po uszy największy sektor chińskiej gospodarki (stanowi około jednej czwartej chińskiej aktywności gospodarczej) zebrał aż jedną trzecią wskazań jako największe ryzyko na świecie, czyli aż dwa razu więcej niż jeszcze miesiąc temu.

O jego problemach stało się głośno, gdy pod koniec 2021 roku zbankrutowała spółka Evergrande, druga co do wielkości sprzedaży firma deweloperska w Chinach. Od tego czasu nie zostały one przezwyciężone, a wręcz najprawdopodobniej pogłębiają się, czego przejawem jest to, że w sierpniu nie był w stanie wypełnić swoich zagranicznych zobowiązań inny gigant tamtejszego rynku nieruchomości, Country Garden.

Kapitał ucieka z rynków wschodzących w kierunku giga spółek branży tech z USA

Obecnie okrągłe 0 procent ankietowanych przez Bank of America inwestorów spodziewa się wzmocnienia chińskiej gospodarki w perspektywie roku, gdy jeszcze w lutym 2023 skłonne było taki scenariusz obstawiać 78 proc. respondentów.

Nic dziwnego, że wśród najpopularniejszych obecnie inwestycji wśród menedżerów funduszy inwestycyjnych jest obstawianie spadków na chińskim rynku akcji (ponad jedna piąta wskazań). Popularniejsze wśród nich jest we wrześniu tylko przekonanie, że największe spółki technologiczne w USA będą kontynuować spektakularne wzrosty z pierwszej połowy 2023 roku. W rezultacie obserwowany jest gwałtowny odpływ kapitału z rynków wschodzących na rynek amerykański.