Nie obiecał Ukrainie F-16, podkreślił rolę NATO. Podsumowujemy przemówienie Joe Bidena

Ci, którzy spodziewali się, że prezydent Joe Biden podczas swojego przemówienia zadeklaruje, że wyśle na Ukrainę samoloty bojowe F-16, mogą czuć zawód. Jednak wyraźnie potwierdził zobowiązania sojusznicze wobec NATO i nakreślił, kto stoi po właściwej stronie historii.

O tym, czy przemówienie Joe Bidena w Warszawie było historyczne zapewne zadecyduje sama historia, jednak z pewnością było niezwykle ważne ze względu na czas, miejsce i nadzwyczajne okoliczności.

Amerykański prezydent podkreślał, że Zachód zdał egzamin z jedności i Putinowi nie udało się go podzielić.

Zapewnił, że zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych wobec krajów NATO są święte, a Amerykanie będą wspierać Ukrainę, aż do jej wygranej.

Po raz pierwszy od czasów zakończenia II Wojny Światowej mamy pełnoskalową wojnę lądową w Europie, która znowu podzieliła świat na dwa wrogie obozy. Na czele tego, który stanowczo nie zgadza się na rosyjskie zbrodnie w Ukrainie stoi tradycyjnie już amerykański prezydent. Nadal bowiem Stany Zjednoczone są najsilniejszym militarnie i ekonomicznie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak każdy, kto w Stanach Zjednoczonych był, doskonale wie, że większość Amerykanów bierze na serio wartości, o których tak często wspominają politycy zza oceanu, a są to wolność, demokracja czy solidarność.

I o tym właśnie było przemówienie Joe Bidena – o wspólnych wartościach, które Europa dzieli ze Stanami Zjednoczonymi, a bez których nie byłoby dziś wspólnych działań wspierających broniącą się przed rosyjską napaścią Ukrainę. Biden wielokrotnie o nich przypominał jako o całkowitej podstawie, na której opiera się nasz sojusz.

Wojna w Ukrainie wbrew intencjom Putina, znacznie wzmocniła i zjednoczyła Zachód

Jak podkreślił Biden, Putinowi wydawało się, że te wartości dla Zachodu nie są już ważne i dlatego może Zachód podzielić. Jednak atak na Ukrainę zweryfikował ten pogląd i okazało się, że jest zupełnie odwrotnie. Europa i Stany Zjednoczone zostały poddane testowi na solidarność i zjednoczenie i, jak przekonywał amerykański prezydent, zdaliśmy ten test z najwyższymi notami. Dowodem na to może być fakt, że Ukraina dzięki zachodniej pomocy nadal się broni i nadal jest wolnym krajem. Kijów, w którym Biden mimo działań wojennych był zaledwie wczoraj, również nadal jest wolnym miastem, chociaż Putin obiecywał zająć ukraińską stolicę w 3 doby od rozpoczęcia wojny.

Nic takiego się jednak nie stało, mówił Biden. Zachodu nie udało się podzielić, wręcz przeciwnie, ten bardziej się zjednoczył. NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek, a kraje sojuszu zaczęły natychmiast i znacząco podnosić budżety obronne, o co przecież Stany Zjednoczone bezskutecznie zabiegały od lat, a tymczasem - jak to ujął Biden - „chociaż Putin liczył na finalandyzację NATO, zamiast tego ma natoizację Finlandii.”

To ważne, że Biden o tym przypomniał, ponieważ faktycznie w nieprzerwanym potoku raz złych, a raz dobrych informacji z frontu oraz tarć między zachodnimi krajami o to, ile i jaką broń wysłać Ukrainie, Zachód przetrwał i wychodzi z tego konfliktu silniejszy niż przed nim.

Zobowiązania sojusznicze USA wobec NATO są święte, a artykuł 5 jest skałą

Amerykański prezydent zwrócił uwagę, że chociaż Putin uczynił z paliw kopalnych broń przeciwko nam, bo używał ich do ciągłych szantaży, aby realizować bieżące cele polityczne, to Europa wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi solidarnymi wysiłkami powoli odcina się od rosyjskich źródeł energii.

Co również bardzo ważne Biden powiedział wyraźnie, że zobowiązania sojusznicze wobec NATO są święte, a artykuł 5 jest „skałą”, co oznacza, że jeśli jeden z krajów NATO zostanie zaatakowany, cały sojusz na ten atak odpowie, o czym zresztą Władimir Putin doskonale wie.

Chociaż rosyjska propaganda kłamie, że sankcje nie działają, sytuacja gospodarcza w Rosji się pogarsza, a Stany Zjednoczone nigdy nie wprowadziły tak drastycznych sankcji na żaden inny kraj w historii.

Tych "nigdy" w ciągu ostatniego roku było zresztą bardzo wiele, bo Zachód został postawiony w całkowicie nadzwyczajnej sytuacji, a więc i reakcja musiała być nadzwyczajna. To dlatego chociażby, jak mówił przed przemówieniem ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, amerykański prezydent pojawił się w Warszawie dwukrotnie, w ciągu niecałego roku, co jest precedensem w bilateralnych relacjach naszych krajów.

Amerykanie autentycznie podziwiają Polaków za pomoc Ukrainie

Fakt, że Polska jest krajem frontowym NATO, za którego granicami toczy się regularna wojna z pewnością służy zbliżeniu relacji z Waszyngtonem. Jednak Amerykanie są autentycznie poruszeni naszym zaangażowaniem w pomoc Ukrainie, i to zarówno na poziomie rządowym, bo jednak polski rząd cały czas lobbuje i przekonuje inne kraje, by wspierać Ukrainę, jak i na czysto ludzkim.

Prezydent Biden bardzo wyraźnie podkreślił, że nasza hojność jest niezwykła i nie jest to czcze pochlebstwo. Stany Zjednoczone to kraj zbiórek charytatywnych, gdzie społeczeństwo jest nauczone sobie wzajemnie pomagać, takie gesty jak bezprecedensowa pomoc Polaków wobec ukraińskich uchodźców zrobiła na nich ogromne wrażenie.

W końcu, co istotne, Biden powiedział, że "Ukraina nigdy nie będzie wygraną Rosji", co można odczytywać jako ważną deklarację złożoną między wierszami.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że Biden jest zdeterminowany doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie i będzie się to przekładać na faktycznie działania, jeśli chodzi o dostawy sprzętu wojskowego i inne formy wsparcia. Świadczy o tym także wczorajsza wizyta w Kijowie. Bidena nigdy by tam nie było, gdyby nie postanowił zaangażować całego swoistego autorytetu w odniesienie zwycięstwa nad Rosją.

Wojna w Ukrainie to starcie cywilizacyjne między Rosją a Zachodem

Amerykański prezydent doskonale rozumie bowiem, że wojna za naszą wschodnią granicą, to również walka o kształt przyszłego porządku światowego i o to, czy ukształtują go autorytaryzmy takie jak Rosja i Chiny czy kraje Zachodu. Naszą przewagą jest wolność, które to słowo Biden w czasie przemówienia odmieniał przez wszystkie przypadki.

Biden w Warszawie podkreślił także, że Rosjan spotka kara za zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnione w Ukrainie i nie można odwracać od nich oczu. Przypomniał też, że to Władimir Putin wybrał wojnę i obalił tezy powtarzane przez rosyjskiego przywódcę, jakoby to Zachód planował atakować Rosję.

- Jeśli Rosja przestanie atakować Ukraińców, wojna się skończy, jeśli Ukraina przestanie się bronić to koniec Ukrainy – mówił Biden i chociaż niektórzy uznają, że jego przemówienie nie było przełomowe, to jego czas, miejsce oraz kontekst były wyjątkowe.