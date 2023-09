Nie tylko Chiny. Przegrzanie rynku nieruchomości w Wietnamie

Spadające ceny nieruchomości, problemy z wypłacalnością developerów i spowalniająca gospodarka. Wietnamski rynek nieruchomości, podobnie jak chiński, również boryka się z problemami, aczkolwiek mają one inny charakter niż te na chińskim rynku, inna jest też postawa władz.

Gdy w 2017 r. Donald Trump rozpoczął wojnę handlową z Chinami wielu firm zwróciło uwagę na Wietnam. Przeniesienie produkcji do tego kraju z Azji Płd.-Wsch. miało i nadal ma wiele zalet. Pozostaje się blisko Chin i skoncentrowanych tam łańcuchów dostaw, mogąc jednocześnie korzystać z niższych niż tam kosztów pracy i członkostwa Wietnamu w wielostronnych umowach handlowych takich jak skupiona wokół Japonii CPTPP, jak i firmowana przez Pekin RCEP.

Kluczowym czynnikiem okazała się możliwość omijania amerykańskich ograniczeń na handel z Chinami. W rezultacie wietnamska gospodarka była jedną z najszybciej rozwijających się na świecie – liczony r/r kwartalny wzrost gospodarczy przekraczał regularnie 10 proc.

Szybki rozwój wietnamskiej gospodarki ma swoją cenę. Kraj nieprzygotowany na napływ inwestycji

Tak szybki rozwój ma jednak swoją cenę. Już w latach 2017/18 co bardziej ostrożni ekonomiści i urzędnicy wskazywali, że krajowa infrastruktura nie jest przygotowana na przyjęcie tak dużego napływu inwestycji. Wietnamska gospodarka zaczęła się przegrzewać i w efekcie zwalniać. Na to wszystko nałożyły się problemy gospodarcze spowodowane przez pandemię, napaść Rosji na Ukrainę i kryzys na chińskim rynku nieruchomości. W lipcu zatrudnienie w przemyśle liczone r/r spadło o 3,9 proc.

Przegrzanie najdobitniej ujawniło się na rynku nieruchomości, gdzie od ponad dekady trwał boom inwestycyjny. W obliczu problemów gospodarczych deweloperzy zaczęli szczególnie chętnie inwestować w przynoszące największe zyski luksusowe apartamenty i podobnie jak chińscy odpowiednicy coraz chętniej emitować obligacje korporacyjne. Ujawniły się wówczas wszystkie wady wietnamskiego sektora nieruchomości – mała przejrzystość i podobnie jak w Chinach częstego płacenia rat przez klientów przed ukończeniem budowy, co naraża ich na bankructwa firm budowlanych.

Do tego w ubiegłym roku Hanoi ruszyło z kampanią antykorupcyjną. Dyrektorzy kilku firm deweloperskich, w tym poważni gracze jak Truong My Lan i Trinh Van Quyet zostali aresztowani pod zarzutem naruszenia przepisów dotyczących obligacji korporacyjnych. Spowodowało to wstrząsy na rynku finansowym, powodujące trudności w finansowaniu projektów. Z kolei wśród urzędników pojawił się lęk przed odpowiedzialnością, co w praktyce oznacza opóźnienia w wydawaniu odpowiednich pozwoleń.

Z największymi problemami boryka się developer Novaland, który w pierwszym półroczu br zanotował 611 mld dongów (104 mln zł) strat. Na tą firmę przypada też połowa niesprzedanych gotowych apartamentów.

Władze sięgnęły po terapię szokową, by "naprawić błędy przeszłości"

Hanoi zaczęło wprowadzać i egzekwować przepisy zmuszające developerów do większej transparentności. Ogłoszony we wrześniu ubr. Dekret 65 wprowadza m.in. obowiązek ratingu kredytowego firmy w przypadku emisji obligacji o dużej wartości. Kary nie są jednak przesadnie surowe. Prezes LDG Investement Nguyen Khanh Hung 15 sierpnia sprzedał warte 16,7 mld dongów (2,8 mln zł) udziały w firmie bez uprzedniego poinformowania o tym odpowiednich regulatorów. Już następnego dnia giełda w Ho Chi Minh (dawny Sajgon) anulowała transakcję, a sam Nguyen od 24 sierpnia został obłożony czteromiesięcznym zakazem transakcji giełdowych i grzywną w wysokości 520 mln dongów (ok. 90 tys. zł).

W pierwszej połowie br. ministerstwo planowania i inwestycji zawiesiło licencje ok. 100 tys. firm z branży. Niestety statystyki resortu nie uwzględniają podziału na deweloperów i agencje pośredniczące w handlu nieruchomościami. Jednocześnie ministerstwo wydało zgody na rozpoczęcie działalności przez ponad 113 tys. nowych podmiotów w tym sektorze.

W Wietnamie mówi się o „krótkotrwałym bólu związanym z naprawą przez rząd błędów przeszłości”. Nastroje generalnie pozostają optymistyczne, co bardziej rzutcy deweloperzy szykują się do inwestycji w zaniedbywany do tej pory segment mieszkań o średniej wartości. Takie są też cele władz, przesunąć zainteresowanie sektora z luksusowych apartamentów na zwykłe mieszkania.

