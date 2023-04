Nie tylko Polska ma problem z ukraińskim zbożem

Ukraińskie zboże zaległo w Polsce, powodując gniew i rozczarowanie rolników, którzy tracą możliwości sprzedaży swoich zapasów. Problem z ukraińskim zbożem mają również inni sąsiedzi Ukrainy.

Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku nastąpiło załamanie szlaków handlowych na Morzu Czarnym w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi. Nawet po odblokowaniu części portów ukraińskich w sierpniu 2022 roku nie nastąpił powrót do sytuacji sprzed wojny, kiedy tania żywność z Ukrainy stanowiła gwarancję dla ubogich krajów, azjatyckich i afrykańskich (gdzie pojawia się okresowo problem głodu) otrzymania odpowiednich dostaw.

Z kolei z perspektywy krajów europejskich tania żywność z Ukrainy stanowi konkurencję dla rodzimego rolnictwa, w szczególności w takich państwach jak Polska, Bułgaria czy Rumunia, gdzie ten sektor gospodarki daje zatrudnienie odpowiednio 10, 19 i 24 proc. ludności wymienionych państw.

Słowacja zakazała przetwarzania i sprzedaży zboża z Ukrainy z powodu pestycydów - wynika z komunikatu Ministerstwa Rolnictwa Słowacji z 13 kwietnia.

Decyzja została podjęta po stwierdzeniu obecności pestycydu w partii pszenicy o wadze 1500 ton. Nie jest on dopuszczony w UE i ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi - zaznaczono w komunikacie, dodając, że zostaną pobrane próbki ze zbóż i mąki z Ukrainy, które są już składowane na Słowacji.

9 kwietnia Węgry (zanim ustanowiły całkowity zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy) ogłosiły, że wprowadzą nowe środki mające na celu ograniczenie wolumenu ukraińskiego zboża, w związku z obawami przed napływem do kraju dużych ilości tanich i niskiej jakości ukraińskich produktów.

Tydzień temu protestowali także rumuńscy rolnicy, domagając się ponownego wprowadzenia ceł na import produktów rolnych z Ukrainy i ścisłego monitorowania każdej ciężarówki wjeżdżającej do Rumunii. W związku z ukraińskim kryzysem zbożowym opozycja w Rumunii zażądała dymisji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Petre Daea. Głosowanie odbędzie się w najbliższą środę.

Według danych podawanych przez NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" pociągami i ciężarówkami wjechało do Polski około 3 mln ton zboża z Ukrainy, a pierwsze transporty pojawiły się już w ubiegłym roku, przed żniwami - czytamy na stronie "Rzeczpospolitej".

Zboże (głównie pszenica i kukurydza), które miało trafić do Afryki przez port w Gdańsku, zaległo na polskim rynku. Tak wielki napływ ukraińskiego zboża do Polski nastręcza trudności odpowiednim służbom odpowiadającym za kontrolę towarów. W związku z tym dochodzi do licznych nadużyć, wśród których występuje np. mieszanie zbóż rodzimej produkcji z tymi z Ukrainy.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego 24 proc. rolników bezpośrednio odczuło skutki związane z masowym importem zbóż z Ukrainy.

Ten masowy napływ ukraińskiego zboża był możliwy po tym, jak 30 maja 2022 roku Unia Europejska zniosła cła na produkty rolne z Ukrainy. To działanie miało pomóc w organizacji szybkich transportów zboża na rynki docelowe, znajdujące się poza granicami wspólnoty. Określano je mianem „zboże techniczne” - czyli nieprzeznaczone do celów konsumpcyjnych. Miało to na celu łatwiejszy transport ukraińskiej pszenicy czy kukurydzy na rynki światowe. Jednakże, na skutek braku kontroli, częściowo to zboże trafiało również do zakładów, które zajmowały się produkcją żywności czy pasz dla zwierząt.

W związku z tym zagrożeniem rolnicy z Polski i innych krajów najbardziej obciążonych przez import ukraińskiego zboża domagają się wprowadzenia ceł dla towarów z Ukrainy.

Głosowanie w sprawie przedłużenia bezcłowego obrotu zbożem z Ukrainą odbędzie się podczas spotkania unijnych ambasadorów 19 kwietnia. Głosowanie w tej sprawie będzie miało charakter większościowy, tak więc Polska musiałby zbudować koalicję na poziomie unijnym w tej sprawie. O taką większościową koalicję może być trudno, ponieważ oprócz podobnie do Polski obciążonych krajów przez ukraińskie zboże, są również takie państwa jak Hiszpania, organizująca skutecznie transport zboża, które trafia na rynki Maghrebu.

Polska nie czeka na decyzje z Brukseli i wprowadza blokadę

Polska ogłosiła jednostronną (bez konsultacji na poziomie UE) decyzję o zamknięciu granic dla produktów rolnych z Ukrainy. 15 kwietnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. W ślady Polski poszły Węgry, które również zablokowały import części towarów rolnych w tym zboża - ogłosił węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy.

Te jednostronne decyzje Warszawy i Budapesztu spotkały się ze stanowczym sprzeciwem Komisji Europejskiej, która twierdzi, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Z kolei wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński na antenie Polskiego Radia wskazał, że Polska mogła zdecydować się na zablokowanie wwozu produktów rolnych z Ukrainy, ponieważ w samych przepisach unijnych jest zapis o tym, że w sytuacjach nadzwyczajnych państwa członkowskie mogą wprowadzać ograniczenia motywowane na przykład kwestią zdrowia publicznego.

Decyzja o zablokowaniu importu towarów rolnych z Ukrainy może mieć przełożenie zarówno na pogorszenie relacji Warszawy z instytucjami UE, jak również z rządem w Kijowie - twierdzi opozycja. Jednocześnie Polsce mogą grozić pozwy za wprowadzenie de facto embarga na ukraińskie towary rolne, które nie jest umocowane w prawie wspólnotowym, a to oznacza, że jest nielegalne.