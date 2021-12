Nie tylko Ukraina i Białoruś. Rosja naciska także w innym miejscu

Uzbekistan jest pod silną presją Rosji, której bardzo zależy na włączeniu najludniejszej republiki Azji Centralnej do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Celem Kremla jest przede wszystkim silne związanie Taszkentu z rosyjską strefą wpływów gospodarczych, co z kolei budzi uzasadnione wątpliwości uzbeckiego prezydenta.

Członkostwo na specjalnych warunkach?

Realna perspektywa członkostwa w EUG

Jeden z przejawów tego dryfu znalazł swoje odzwierciedlenie w rządowym programie strategicznym na rok 2021, w który zakłada rozpoczęcie procesu implementacji przez rządowe organa i agencje 26 z 48 regulacji technicznych EUG dotyczących wspólnego rynku. Od dwóch lat realizowany jest też program dostosowawczy uzbeckiego systemu celnego i podatkowego.Nie oznacza to jednak, że Uzbekistan podjął już decyzję. Ten krok jest raczej pragmatycznym dążeniem, aby jak najszersza gama lokalnych produktów mogła bez przeszkód trafić do sprzedaży głównie do Rosji, która jest największym partnerem handlowym republiki (70 proc. eksportu). Można więc przyjąć, że Uzbekistan wystąpi z formalnym wnioskiem akcesyjnym (aktualnie ma status obserwatora) dopiero, gdy będzie mógł w pełni wykorzystać potencjalne korzyści ze swobody wymiany handlowej, przepływu kapitału i zasobów ludzkich.Kwestia potencjalnych korzyści z członkostwa w EUG została postawiona przez prezydenta Mirzijojewa na forum Najwyższej Rady EUG w maju 2021 r. Prezydent wyraził opinię o potrzebie dalszego rozwijania relacji handlowych republiki z organizacją, ale nie odniósł się do potencjalnej daty wstąpienia do niej. W oficjalnej Koncepcji Społecznego i Ekonomicznego Rozwoju Uzbekistanu do 2030 wskazany jest przedział czasowy między 2022 r. a 2025 r. Nie ulega wątpliwości, że Uzbekistan nie będzie się spieszył z uzyskaniem członkostwa i będzie odwlekał cały proces do momentu zapewnienia uzyskania wymiernych korzyści gospodarczych z tej decyzji.Uzbekistan oczekuje specjalnych przywilejów ze strony EUG, które pozwolą mu zachować dynamikę relacji z USA i UE, jak również zwiększyć obroty handlowe z obszarem EUG. Z kolei państwa członkowskie nie wykazują chęci do ich udzielania, przynajmniej do czasu, aż Uzbekistan oficjalnie wystąpi z wnioskiem akcesyjnym.Sytuacja jest więc patowa, bowiem bez widocznego wzrostu korzyści gospodarczych ze zbliżenia z EUG, władze w Taszkencie nie będą się spieszyć z finalizacją procesu. Potwierdził to uzbecki minister spraw zagranicznych Abdulaziz Kamiłow, który podkreślił konieczność przeprowadzenia dokładnych badań rządu nad ryzykami wiążącymi się z członkostwem, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki organizacji przez jej członków.Chodzi tu zapewne o analizę licznych niekorzystnych efektów głośno artykułowanych przez Kazachstan. Minister Kamiłow wspomniał też ponownie o oczekiwanych przez stronę uzbecką okresach przejściowych i trwałych wyłączeniach z obowiązywania przepisów dla Uzbekistanu, które chroniłyby gospodarkę republiki.Osobnym problemem, do którego niechętnie odnosi się Rosja, jest swoboda przepływu pracowników. Choć jest ona jednym z fundamentów EUG, to strona rosyjska bardzo opornie wdraża wszelkie ułatwienia w tym obszarze. Tymczasem dla Uzbekistanu jest to sprawa bardzo istotna, bowiem w przypadku uregulowania tej kwestii wpływy z transferu środków przez migrantów zarobkowych pracujących w Rosji mogłyby znacząco wzrosnąć. Oprócz tego uzyskaliby oni łatwość podejmowania pracy. Według niektórych szacunków przeciętny Uzbek pracujący w Rosji wydaje obecnie nawet ok. 1000 USD rocznie, by dostać pozwolenie na pracę.Aktualna sytuacja Uzbekistanu daje republice dobrą pozycję przetargową w rozmowach z Rosją. Mocnymi punktami są centralne położenie geograficzne, dynamiczny rozwój gospodarczy i wielowektorowa polityka zagraniczna, a zwłaszcza duże zainteresowanie Stanów Zjednoczonych, które poszukują przyczółku dla swojej obecności w regionie.Silną stroną rosyjskiej oferty jest zaś obietnica bezpośredniego wzmocnienia bezpieczeństwa Taszkentu, zapewnienie dostaw nowoczesnego sprzętu wojskowego po niższych cenach obowiązujących dla członków OUBZ, a także ułatwienia w dostępie do rynku rosyjskiego, co ma niebagatelne znaczenie przy rozwijaniu sieci transportowej dla wymiany handlowej z Europą.Najsilniejszym czynnikiem hamującym Uzbeków w dążeniu do członkostwa są obawy o popadnięcie w zależność od Rosji oraz negatywne skutki gospodarcze, których doświadczył Kazachstan, a które przeważają nad dotychczasowymi zyskami. Na decyzji Uzbekistanu waży też zapewne fakt, że obszar EUG ma 75 proc. udział w handlu produktami żywnościowymi republiki, a całkowita wartość obrotów handlowych wzrosła w latach 2016-19 z 4,5 mld USD do ponad 9 mld USD.Taszkent nie będzie zapewne w stanie dłużej opierać się stronie rosyjskiej i rozpoczęcie procesu akcesji jest tylko kwestią niedługiego czasu. Wynika to zapewne też z pragmatyzmu władz uzbeckich, które doskonale zdają sobie sprawę z położenia geograficznego i polityki Kremla, który nie zrezygnuje z odbudowy na zgliszczach ZSRR przynajmniej strefy buforowej. Taszkent ma też świadomość, że zbyt silne zbliżenie do Zachodu i jednoznacznie negatywna odpowiedź na propozycję Kremla niesie zagrożenie zwrotem w rosyjskiej polityce - z koncyliacyjnej na bardziej zdecydowaną i agresywną. A to miałoby bardzo negatywne konsekwencje dla dynamiki rozwoju gospodarczego republiki, zwłaszcza że Uzbekistan nie może liczyć obecnie na znaczące wsparcie ani państw zachodnich ani azjatyckich. Chiny, Indie czy Iran nie poświęcą bowiem swoich interesów i pozytywnych relacji z północnym mocarstwem na rzecz wsparcia znacznie mniej istotnego geopolitycznie państwa.