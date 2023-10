Nie wiadomo, ilu Estończyków walczy na Ukrainie, bo obcokrajowcy trafiają do wszystkich oddziałów

Obecnie nie wiadomo, ilu dokładnie obywateli Estonii walczy na Ukrainie przeciwko rosyjskiej agresji, bo obcokrajowcy mogą w tej chwili służyć we wszystkich oddziałach ukraińskiej armii - powiedział minister obrony Estonii Hanno Pevkur, cytowany we wtorek przez telewizję ERR.

Pevkur zaznaczył, że trudność w określeniu liczby zaangażowanych w wojnę na Ukrainie ochotników wynika głównie ze zmiany podejścia Kijowa do wykorzystywania w walce zagranicznych ochotników.

"Wcześniej zasady były mniej więcej jasne; wiadomo było, jak ochotnicy z zagranicy są rejestrowani i w jakich oddziałach służą. Obecnie podejście zmieniło się znacznie i żołnierze ci trafiają właściwie do wszystkich oddziałów" - powiedział estoński minister.

Dodał, że informowanie o udziale w walkach po stronie Kijowa nie jest konieczne. "Jeśli ktoś nas o tym poinformuje, będziemy mogli to odnotować. Dotąd jednak nikt nie zgłosił się do estońskiej ambasady na Ukrainie ani ministerstwa obrony, by powiedzieć, że walczy po stronie Ukrainy" - oświadczył Pevkur.

Od 24 lutego 2022 roku na Ukrainie zginęło, walcząc po stronie Kijowa, dwóch obywateli Estonii, będących wcześniej członkami estońskich sił obronnych. Obaj polegli w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Z Tallina Jakub Bawołek