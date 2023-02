Niedługo Brytyjczycy mogą być biedniejsi od Polaków

Według Keira Stramera, lidera brytyjskiej Partii Pracy, bez wdrożenia reform w polityce gospodarczej Wielkiej Brytanii, istnieje ryzyko, że kraj będzie rozwijał się wolniej niż państwa Europy Wschodniej.

Jak powiedział Keir Stramer, torysi (Partia Konserwatywna) prowadzą politykę, która skutkuje tym, że brytyjska gospodarka się kurczy i jeśli obecna tendencja się utrzyma, może być do 2030 roku mniejsza niż polska gospodarka.

Podkreślił, że między 2010 a 2021 rokiem średnio rocznie PKB per capita w Wielkiej Brytanii rosło o 0,5 proc., podczas gdy w Polsce średnio o 3,6 proc. Jeśli tak będzie nadal, to do 2030 roku każdy Brytyjczyk będzie biedniejszy średnio o 600 euro od Polaka, a do 2040 roku gospodarki węgierska i rumuńska przegonią brytyjską.

Laburzyści ogłosili, że jeżeli wygrają wybory, to zamierzają przeprowadzić pięć "misji", a jedna z nich to osiągnięcie przez Wielką Brytanię największego, utrzymującego się wzrostu gospodarczego wśród państw grupy G7. Więcej szczegółów dotyczących propozycji dotyczącej polityki gospodarczej Partia Praca ma przedstawić jeszcze w tym roku.