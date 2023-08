Nieduży kraj staje się areną rywalizacji azjatyckich mocarstw

Indie chcą inwestować na Sri Lance, gdzie mocną pozycję mają Chiny. Czy nieduży kraj borykający się z kryzysem skorzysta na konkurencji dwóch gospodarczych potęg?

Podczas lipcowej wizyty prezydenta Sri Lanki Ranila Wickremesinghego w Indiach podpisano istotne umowy dotyczące infrastruktury morskiej, połączeń lotniczych oraz polityki energetycznej.

Od półtora roku Sri Lanka boryka się z kryzysem finansowym, który okresowo powodował problemy z dowozem na wyspę żywności, paliw i lekarstw. Współpraca z Indiami pomaga przezwyciężać te trudności, ale pojawiają się obawy o zbytnie uzależnienie Kolombo od New Delhi.

Dzięki zacieśnieniu współpracy z Indiami Kolombo próbuje zbalansować rolę Chin, które dzięki pożyczkom i inwestycjom infrastrukturalnym uzyskały istotny wpływ na politykę wyspy.

W myśl zawartych tych w lipcu dwustronnych umów szereg portów - w tym Kolombo na zachodnim wybrzeżu Sri Lanki, Trincomalee na wschodzie i Kankesanthurai na najbardziej na północ wysuniętym krańcu kraju nad cieśniną Palk oddzielającą go od Indii - zostanie rozbudowanych z udziałem prywatnego kapitału indyjskiego.

Obie strony zakładają też budowę ropociągu między wyspą a kontynentem oraz łącznika energetycznego. Ten ostatni wedle planów powinien umożliwić handel energią elektryczną, włączając Sri Lankę w rynek energetyczny BBIN, czyli subregionalnej organizacji zrzeszającej Bangladesz, Bhutan, Nepal i Indie.

Prezydent Wickremesinghe oraz premier Modi ogłosili również współpracę w dziedzinie komercyjnych zastosowań amoniaku oraz „zielonego wodoru”, - tj. produkowanego z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł.

Większość z tych kontraktów może przypaść spółkom Adani Group, należącym do niezwykle wpływowego indyjskiego biznesmena Gautama Adaniego. Ten bliski premierowi Modiemu przedsiębiorca zdobył już kontrakt o wartości ponad 440 mln dolarów na realizację projektu energii wiatrowej w północnej Sri Lance. Prawdopodobnie będzie miał też decydujący wpływ na sposób realizacji rurociągu naftowego, wspólnej sieci energetycznej z Indiami czy wykorzystanie zielonego wodoru ze Sri Lanki.

Sri Lanka próbuje rozgrywać dwóch wielkich graczy wykorzystując ich ambicje i obawy

Z punktu widzenia pogrążonej w głębokim kryzysie finansowym wyspy, której regularnie brakuje dewiz, zmniejszenie importu paliw kopalnych sprowadzanych za dolary i zastąpienie ich w części przez źródła odnawialne może przynieść pewną ulgę. Poprzez zacieśnienie współpracy z Indiami Kolombo próbuje także zbalansować Chiny, które dzięki pożyczkom i inwestycjom infrastrukturalnym uzyskały istotny wpływ na politykę wyspy.

Nowe lankijsko-indyjskie ustalenia należy widzieć więc nie tylko w kategoriach pomocy dla znajdującego się w kryzysie państwa, ale też szerszej konkurencji między Pekinem a New Delhi w regionie.

Obecnie trzy porty kontrolowane przez chińskie firmy - Chittagong w Bangladeszu, Hambantota na Sri Lance i Gwadar w Pakistanie - tworzą coś, co w indyjskich mediach z dużą przesadą nazwano „trójkątem śmierci” otaczającym Indie. Dla Nowego Delhi chińska obecność tak blisko indyjskich wybrzeży oznacza konieczność przeznaczenia większej ilości zasobów na ochronę kluczowych szlaków morskich.

Regularnie pojawiają się bowiem przypuszczenia, że chińska infrastruktura portowa może być również użyta przez marynarkę wojenną. Wedle doniesień agencji Bloomberga z końca lipca, badacze w ramach amerykańskiego projektu AidData przewidują, że to Hambantota na Sri Lance ma szansę stać się następną po Djibouti zagraniczną bazą dla chińskiej floty. Świadczy o tym wielkość i charakter inwestycji z ChRL. Indyjskie inwestycje w inne porty lankijskie rozluźniłyby ten gorset.

Wkrótce po wizycie doszło do demonstracji indyjskiego potencjału militarnego. W końcu lipca indyjska korweta zawinęła do portu w Trincomalee na trzy dni. Wizyta ta została przedstawiona przez indyjską placówkę dyplomatyczną w Kolombo jako „zwiększająca możliwości marynarki wojennej Sri Lanki" przy stawianiu czoła regionalnym wyzwaniom na morzach.

Sri Lanka ma niewiele atutów. Z trudem balansuje na krawędzi - między Chinami, Indiami i Międzynarodowym Funduszem Walutowym

Trudno przewidzieć, czy nowe porozumienia będą opłacalne dla Sri Lanki. Cytowany przez hongkoński portal South China Morning Post niezależny analityk Aruna Kulatunga zwracał uwagę, że koszt jednego kilowata energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosił 7,9 centa w Indiach w grudniu 2022 r., podczas gdy na Sri Lance było to 8,7 centa. Przy takiej różnicy w cenie jest możliwe, że Lankijczycy będą uzależnieni od tańszego indyjskiego importu. Z drugiej strony dużo szybciej będzie można dostarczać na wyspę niezbędne nośniki energii, co potencjalnie zapobiega kryzysowi podobnemu do zeszłorocznego. Wtedy z uwagi na brak elektryczności okresowo przestały działać urzędy i szpitale.

Lankijscy politycy muszą balansować między interesami swoich dwóch największych partnerów zagranicznych, Chin i Indii, oraz wymaganiami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ten ostatni w marcu zatwierdził 48-miesięczną pożyczkę w wysokości około 3 miliardów dolarów w celu wsparcia polityki gospodarczej i reform Sri Lanki. Na mocy umowy z MFW w najbliższym czasie rząd będzie musiał ustalić warunki redukcji zadłużenia z wewnętrznymi wierzycielami, posiadającymi połowę długów Kolombo. Następnie na podobnych warunkach zredukowany zostanie prawdopodobnie dług u zewnętrznych kredytodawców. Niejasna pozostaje tu polityka Pekinu, który stara się ustalić warunki spłaty zadłużenia Kolombo w negocjacjach bezpośrednich.

Duża redukcja długu państwowego w lankijskich bankach osłabi i tak mocno nadwyrężony system finansowy Sri Lanki. Jak stwierdzają analitycy australijskiego Lowy Institute, „w najlepszym wypadku Sri Lanka będzie balansować na krawędzi w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli do czasu, gdy nieuchronnie nadejdzie kolejny szok gospodarczy”.

Jest więc prawdopodobne, że wkrótce zadłużone państwo - podobnie jak w 2022 r. - będzie potrzebować kolejnej pomocy od Indii, co da mu słabszą pozycję negocjacyjną, kiedy będą realizowane lipcowe porozumienia między premierem Modi a prezydentem Wickremesinghem.

