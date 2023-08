Niektóre ataki dronów na cele w Rosji są przeprowadzane z jej terytorium

Zniszczenie rosyjskiego bombowca Tu-22M3 w bazie w obwodzie nowogrodzkim wskazuje, że niektóre ataki przy użyciu dronów na cele wewnątrz Rosji są przeprowadzane z jej terytorium - oceniło we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazano, że 19 sierpnia średni bombowiec Tu-22M3 (w kodzie NATO: Backfire) rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu został najprawdopodobniej zniszczony w bazie lotniczej Solcy-2 w obwodzie nowogrodzkim, 650 km od granicy z Ukrainą, a rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że za atak odpowiedzialny był bezzałogowy statek powietrzny (UAV).

"Jeśli to prawda, zwiększa to wagę oceny, że niektóre ataki UAV na rosyjskie cele wojskowe są przeprowadzane z terytorium Rosji. Jest mało prawdopodobne, by bezzałogowe statki powietrzne miały zasięg umożliwiający dotarcie do Solcy-2 spoza Rosji" - napisano. Jest to co najmniej trzeci udany atak na lotniska sił powietrznych dalekiego zasięgu, co ponownie rodzi pytania o zdolność Rosji do ochrony strategicznych lokalizacji w głębi kraju" - dodano.

Jak wyjaśniono, Rosja często wykorzystywała bombowce Backfire do wystrzeliwania notorycznie niedokładnych ciężkich pocisków przeciwokrętowych AS-4 (w kodzie NATO: Kitchen) przeciwko Ukrainie, a na początku wojny przeprowadzały one również intensywne bombardowanie Mariupola przy użyciu niekierowanych bomb.