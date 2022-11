Niektóre sankcje wobec Rosji mogłyby obowiązywać nawet po wojnie

Minister finansów (skarbu) USA skarbu Janet Yellen powiedziała w niedzielę w wywiadzie dla "Wall Street Journal", że niektóre sankcje nałożone na Rosję mogłyby pozostać w mocy nawet po ewentualnym zawarciu przez nią porozumienia pokojowego z Ukrainą.

Dałoby to Waszyngtonowi możliwość wywierania nacisku na rosyjską gospodarkę w dłuższej perspektywie - ocenia gazeta.

"Ze strony Rosji naprawdę nie było i nie ma żadnych wysiłków, aby podjąć negocjacje (pokojowe) z Ukrainą na warunkach, które byłyby dla niej do przyjęcia" - powiedziała Yellen.

Yellen jest zdania, że niektóre sankcje powinny pozostać

"Przypuszczam, że w kontekście jakiegoś porozumienia pokojowego dostosowanie sankcji jest możliwe i może być właściwe (...) Jednak prawdopodobnie, biorąc pod uwagę to, co się stało, niektóre sankcje powinny pozostać" - podkreśliła.

Przypomniała, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy dążą do zmniejszenia zdolności militarnych Rosji, odcinając jej dostęp do zaawansowanych technologii zachodnich i ograniczając jej system finansowy. Mimo to Rosja osiągnęła w tym roku ogromne dochody ze sprzedaży energii. Zdaniem Yellen jednym ze sposobów nacisku w tej sprawie jest nałożenie pułapu cenowego na rosyjska ropę, nad czym pracuje G-7.

ropa i energia, czyli jak to zrobić, aby zachować stabilność rynku tych surowców?

Celem wyznaczenia pułapu cenowego jest zmniejszenie wpływów Rosji ze sprzedaży ropy, a jednocześnie utrzymanie jej dostępności na rynkach światowych i stabilizacja cen - wyjaśniła.

Jak wskazuje "WSJ", główne pytanie w kwestii pułapu cenowego brzmi: czy Rosja odetnie eksport ropy, by zemścić się na zachodnich próbach dyktowania cen jej najważniejszego towaru. Rosyjscy urzędnicy zapowiedzieli już, że nie będą sprzedawać ropy poniżej pułapu cenowego.

"Trudno przewidzieć, jaka będzie odpowiedź Rosji. Nie sądzę, aby naprawdę mogli sobie pozwolić na magazynowanie dużej ilości ropy. Potrzebują dochodów" - oceniła Yellen.

Amerykanie mają jeszcze kilka asów w zanadrzu, np. swoje Strategiczne Rezerwy Ropy

Jej zdaniem limit cen może ostatecznie zmniejszyć dochody Rosji, nawet jeśli odmówi ona sprzedaży na tych warunkach. Ubezpieczenia morskie i finansowanie handlu są dostępne w ograniczonym stopniu poza głównymi gospodarkami krajów G7, co oznacza, że Rosja musiałaby polegać na droższych usługach firm o mniej ugruntowanej pozycji na rynku, jeśli będzie chciała sprzedawać swoją ropę.

Jeśli Rosja odetnie eksport ropy, Stany Zjednoczone mogłyby skierować na rynek ropę ze Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej. "Uważamy, że limit cenowy zadziała, i nadal mamy pole manewru dzięki Strategicznym Rezerwom Ropy Naftowej" - powiedziała minister finansów USA.