Niemców czeka istny gospodarczy rollercoaster. W trzech etapach

Niemiecka gospodarka skurczyła się o -5,0 proc. w 2020 roku, co jednak sugeruje, że pomimo drugiego lockdownu aktywność gospodarcza w ostatnim kwartale utrzymała się na stosunkowo dobrym poziomie. Jak przewidują eksperci Allianz Research i Euler Hermes na początku 2021 roku - z powodu nowych obostrzeń - niemiecką gospodarkę czeka ostre załamanie, natomiast w przekroju całego roku prawdziwa jazda na rollercoasterze.

Duże znaczenie polityki wewnętrznej

Gwałtowne przyspieszenie cen konsumpcyjnych do poziomu 2 proc. r/r w drugiej poł. 2021 r. w związku z wyraźnym przyspieszeniem tempa wzrostu, rosnącymi cenami energii i silnymi efektami bazowymi wynikającymi z obniżki VAT w drugiej poł. 2020 r. powinno okazać się przejściowe, a wszelkie wezwania do zacieśnienia polityki pieniężnej na tym etapie byłyby zdecydowanie przedwczesne.Allianz Research i Euler Hermes podtrzymują prognozę wzrostu PKB Niemiec na poziomie +3,5 proc. w 2021 r. jednocześnie dostrzegając rosnące ryzyko pogorszenia sytuacji w pierwszej połowie roku, jeśli blokada zostanie zaostrzona i / lub przedłużona na drugą połowę roku, jeśli liczba szczepień nie osiągnie zakładanego poziomu.W 2022 r. spodziewany wzrost PKB utrzyma się znacznie powyżej potencjału (z „normalnych" czasów) na poziomie +3,8 proc., ponieważ osiągnięcie odporności stadnej pozwolił na powrót do normalności gospodarczej, a polityka monetarna i fiskalna wciąż będą wspierające. W efekcie niemiecka gospodarka powinna osiągnąć poziom PKB sprzed kryzysu w pierwszej połowie 2022 roku.Główne zagrożenia dla perspektyw gospodarczych Niemiec dotyczą z jednej strony rozwoju sytuacji sanitarnej, a z drugiej strony reakcji decydentów politycznych w całym spektrum (zdrowotnym, fiskalnym, monetarnym itd.).W tej ostatniej kwestii ekonomiści Allianz Research i Euler Hermes dostrzegają ryzyko zaniechania działań w kwestiach fiskalnych i europejskich w kluczowej fazie ożywienia gospodarczego w okresie Covid-19. Połączenie paraliżu politycznego i samozadowolenia może sprawić, że niemiecka mantra polityczna Covid-19 zmieni się z "wszystko, co trzeba" na "wszystko, co jest absolutnym minimum".W końcu, gdy kadencja kanclerz Angeli Merkel dobiega końca po 16 latach rządów, Niemcy zwrócą się do wewnątrz i skupią na polityce krajowej. Do września wyścig o jej sukcesję będzie przyciągał całą uwagę, a po wyborach, prawdopodobnie nastąpią skomplikowane rozmowy koalicyjne między CDU a Zielonymi. W związku z tym wszystkie ważne długoterminowe decyzje polityczne zostaną odłożone do 2022 roku.