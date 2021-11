Niemcy: 11 ofiar śmiertelnych koronawirusa w domu opieki dla seniorów w Brandenburgii

Po wybuchu zakażeń koronawierusem w domu opieki "Haus am Werbellinsee" w Schorfheide (Brandenburgia ) liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we wtorek do jedenastu. 85 procent pensjonariuszy było zaszczepionych, ale połowa opiekunów nie.

Spośród 120 mieszkańców 44 zachorowało na koronawirusa, 11 osób zakażonych zmarło.

Prawie wszystkie ofiary miały ponad 80 lat, wszyscy mieli wcześniej istniejące schorzenia. Odsetek zaszczepionych pracowników placówki wynosi około 50 procent. 15 zarażonych pracowników zostało poddanych kwarantannie. Pozostali mieszkańcy nie mogą opuszczać swoich pokoi.

Minister zdrowia Brandenburgii Ursula Nonnemacher powiedziała gazecie "B.Z.", że ci opiekunowie, "którzy nie są zaszczepieni, muszą być testowani codziennie (...), gdy pracują z grupami wysokiego ryzyka", a nie jak dotychczas dwa razy w tygodniu.

W momencie rozpoczęcia programu szczepień rząd federalny i kraje związkowe zadeklarowały, że nie będą przeprowadzać obowiązkowych szczepień.

Dlatego Nonnemacher może jedynie zaapelować do opiekunów: "Osoby, które blisko współpracują z osobami starszymi i wymagającymi opieki, mają szczególny obowiązek zaszczepić się i w ten sposób chronić innych".

Z Berlina Berenika Lemańczyk