Niemcy: 1176 nowych zakażeń koronawirusem

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ub. 24 godzin o 1176 do 253 474. 9 osób zmarło co zwięszyło łączną liczbę ofiar śmiertelnych do 9 338 - poinformował w środę rano Instytut Chorób Zakaźnych im. roberta Kocha (RKI).

W porównaniu z poprzednią dobą nastąpił spadek liczby infekcji natomiast było więcej zgonów. Odpowiednie liczby to 1499 i 4.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział, że mimo licznych przypadków nowych zakażeń, nie będzie konieczne ponowne wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.