Niemcy: 1407 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 zgonów

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ostatniej dobie o 1407, do 261 762 - wynika z danych, które opublikował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Stwierdzono 12 zgonów na Covid-19, co zwiększa łączny bilans ofiar śmiertelnych do 9362.

Ok. 1300 zakażonych wyzdrowiało, co oznacza, że łączna liczba osób, które wyszły z Covid-19, wzrosła do ok. 234 600 - informuje RKI.

Wśród krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 62,7 tys.), Bawarii (ponad 62,4 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 45 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (1064 przypadki).

Z kolei z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że od wybuchu epidemii w RFN stwierdzono 263 222 przypadki zakażenia SARS-CoV-2, a 9356 osób zmarło na Covid-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 29,1 mln zakażeń i ponad 927 tys. zgonów.