Niemcy: 1484 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i jeden zgon

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła o 1484 do 256 850 - wynika z danych, które opublikował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Stwierdzono jeden zgon na Covid-19, zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych w RFN do 9342.

Ok. 1200 zakażonych wyzdrowiało, zwiększając łączną liczbę osób, które wyszły z Covid-19, do ok. 230 600 - informuje RKI.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 61,5 tys.), w Bawarii (ponad 61,1 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 44,6 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (1046 przypadków).

Natomiast z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że od wybuchu epidemii w RFN stwierdzono 258 149 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 9345 osób zmarły na Covid-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 28 mln zakażeń i ponad 908 tys. zgonów.