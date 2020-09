Niemcy: 1821 nowych zakażeń koronawirusem, 10 kolejnych zgonów

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła o 1821, do 274 158 – wynika z danych opublikowanych we wtorek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 10 kolejnych osób zmarło, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych do 9396.

Ok. 1500 zakażonych wyzdrowiało, co oznacza, że łączna liczba osób w RFN, które wyszły z Covid-19, wzrosła do ok. 243 700 - informuje RKI.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 65,7 tys.), Bawarii (ponad 65,3 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 47,3 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (1123 przypadki).

Z kolei z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że od wybuchu epidemii w RFN stwierdzono 275 560 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 9390 osób zmarło na Covid-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 31,2 mln zakażeń i ponad 963 tys. zgonów.