Niemcy: 1916 nowych przypadków koronawirusa, kolejnych 7 zgonów

W ciągu ostatniej doby w Niemczech odnotowano 1916 nowych zakażeń koronawirusem i stwierdzono 7 zgonów zainfekowanych osób - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.

W piątek stwierdzono o prawie 300 zakażeń mniej niż dzień wcześniej (2194).

Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 267 773 przypadki infekcji, z czego 9378 doprowadziło do śmierci, zaś 19 665 to nadal trwające infekcje. Według szacunków RKI, tempo rozprzestrzeniania się wirusa ustabilizowało się po wzrostach w ostatnich tygodniach, a współczynnik reprodukcji wirusa (R) wynosi ok. 1. Aby pandemia zaczęła wygasać, musi on spaść poniżej tego poziomu.

Najwięcej nowych przypadków notuje się obecnie w Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Najmniej w Kraju Saary, Saksonii-Anhalt oraz wschodnich Niemczech.