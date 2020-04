Niemcy: 194 nowe ofiary śmiertelne epidemii koronawirusa (aktualizacja)

Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie podał we wtorek, że w ciągu minionej doby w Niemczech zmarły 194 osoby zakażone nowym koronawirusem. Wykryto też 1785 nowych przypadków infekcji. Łączny bilans epidemii to 143 457 zakażonych i 4598 ofiar śmiertelnych.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 84 przypadki w porównaniu z poniedziałkiem. To pierwszy dobowy wzrost po dwóch dniach spadków.

Liczba nowych zakażeń zwiększyła się zaledwie o 10 przypadków w porównaniu z poniedziałkowym bilansem - poinformował RKI.

Ok. 3700 zainfekowanych osób zostało uznanych za wyleczone w ciągu ostatniej doby. Ogółem wyzdrowiało ok. 95,2 tys. zakażonych. To 66 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem w Niemczech.

Dotychczas najwięcej przypadków SARS-CoV-2 wykryto w Bawarii - 38 310, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 29 389 i w Badenii-Wirtemberdze - 28 712.

14 228 infekcji w Niemczech zidentyfikowano w domach seniorów lub innych placówkach, w których przebywa jednocześnie większa liczba osób, takich jak więzienia, noclegownie dla bezdomnych lub schroniska dla uchodźców - poinformował we wtorek publiczny nadawca NDR, powołując się na dane RKI.

