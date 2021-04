Niemcy: 20 proc. Niemców otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19

Prawie 16,8 mln osób otrzymało w Niemczech pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi - wynika z opublikowanych we wtorek danych Instytutu Roberta Kocha (RKI).

Widać różnicę w liczbie zaszczepionych w zależności od kraju związkowego: dziesięć z 16 landów osiągnęło już 20-proc. próg dla pierwszych szczepień. Hesja z 18,3 proc. plasuje się na końcu - informuje telewizja ARD.

Kampania szczepień w Niemczech rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. Początkowo szczepiono osoby powyżej 80. roku życia, mieszkańców domów seniora i domów opieki oraz personel medyczny. Pierwszeństwo w szczepieniach mają między innymi osoby przewlekle chore, u których istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego i śmiertelnego przebiegu choroby.

Oprócz kilkudziesięciu tysięcy gabinetów lekarzy rodzinnych, którzy dołączyli do kampanii szczepień po Wielkanocy, od czerwca w szczepieniach mają brać udział także lekarze zakładowi. Według Federalnego Związku Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego w tym tygodniu w szczepieniach pomaga 55 tys. lekarzy pierwszego kontaktu - o ok. 20 tys. więcej niż na początku. W maju gabinety mają co tydzień otrzymywać 1,58 mln dawek Pfizer/BioNTech. W czerwcu praktyki i lekarze zakładowi mogą liczyć na ponad 3,3 mln dawek tygodniowo.