Niemcy: 27 mln obywateli przyjęło szczepienia przypominające przeciw Covid-19

Co najmniej 27,1 mln osób w Niemczech otrzymało już szczepionkę przypominającą przeciwko Covid-19 - wynika z danych niemieckiego Ministerstwa Zdrowia, przytoczonych we wtrorek przez telewizję ARD. Ponad 58 mln obywateli jest w pełni zaszczepionych.

W szczepieniach przypominających największy postęp odnotowano w grupie wiekowej 60+: co druga osoba została zaszczepiona - 13,2 mln osób. Wśród osób w wieku od 18 do 59 lat liczba ta wynosi 13,6 mln, to 30,1 proc. w tej grupie wiekowej.

Co najmniej 58,5 mln osób zostało zaszczepionych dwukrotnie lub otrzymało pojedynczą szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Stanowi to 70,4 proc. całej populacji.

Wśród młodych ludzi w pełni zaszczepionych jest 2,3 mln osób, a 171 tys. otrzymało szczepionkę przypominającą.

Po raz pierwszy w statystykach szczepień oddzielnie uwzględniono dzieci w wieku od 5 do 11 lat: 174,8 tys. z nich zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

Instytut Roberta Kocha zakłada, że rzeczywisty wskaźnik szczepień może być do pięciu punktów procentowych wyższy.

