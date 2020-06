Niemcy: 318 nowych infekcji i 18 zgonów z powodu Covid-19 w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby w RFN odnotowano 318 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, co zwiększa ogólną liczbę infekcji w tym kraju od wybuchu pandemii do 184 861 - podał w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 18 osób zmarło, przez co bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 8729.

Dzień wcześniej berliński RKI informował o 16 zgonach i 252 nowych infekcjach koronawirusem.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.