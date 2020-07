Niemcy: 340 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, ani jednego zgonu

W ciągu ostatniej doby w Niemczech potwierdzono 340 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Nikt w tym okresie nie zmarł w RFN na Covid-19.

W sumie od wybuchu epidemii w Niemczech zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 205 609 osób, zmarło 9118 osób. Do poniedziałku wyzdrowiało ok. 190 400 osób, w tym ok. 400 w ciągu ostatniej doby.

Dzień wcześniej RKI poinformował o 305 nowych wtedy zakażeniach i braku ofiar śmiertelnych, a w sobotę o siedmiu zgonach i 781 infekcjach.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii (ponad 50,5 tys.), Nadrenii Północnej-Westfalii (ponad 47,4 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 36,8 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (843 przypadki).