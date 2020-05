Niemcy: 432 nowe zakażenia koronawirusem i 45 zgonów w ciągu ostatniej doby

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 432 zakażenia koronawirusem - podał we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii przekroczyła 179 tys. Zmarło kolejne 45 osób zainfekowanych SARS-CoV-2.

Od wybuchu epidemii odnotowano dokładnie 179 002 zakażenia, a łączny bilans ofiar śmiertelnych wynosi 8302.

Dobę wcześniej w Niemczech na Covid-19 zmarło 10 osób zakażonych osób i odnotowano 289 infekcji.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

Tymczasem magazyn "Focus" podał we wtorek, że niemiecki rząd chce od 15 czerwca znieść ostrzeżenie o podróżach do 31 krajów europejskich, jeśli pozwoli na to sytuacja związana z epidemią koronawirusa.

Z dokumentu na temat turystyki europejskiej, który może zostać uzgodniony przez rząd w środę, wynika, że władze chcą zezwolić na podróż do 26 krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, a także do czterech krajów spoza UE, ale będących w strefie Schengen - Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

18 maja minister spraw zagranicznych Heiko Maas wyraził nadzieję na złagodzenie ostrzeżenia dotyczącego wszystkich zagranicznych podróży turystycznych, które obowiązuje do 15 czerwca.