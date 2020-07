Niemcy: 442 nowe zakażenia; z powodu Covid-19 zmarło 12 osób

Łączna liczba zakażeń koronawirusem, jakie odnotowano w ciągu ostatniej doby w Niemczech, wyniosła 442 - poinformował w czwartek rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło też 12 osób chorych na Covid-19 - podano.

Tym samym łączna liczba zakażonych w Niemczech wynosi 197 783, a bilans wszystkich przypadków śmiertelnych sięga w tym kraju 9048.

Wskaźnik dynamiki zakażeń utrzymuje się od kilku tygodni na porównywalnym poziomie. Podobnie jest z dobową liczbą zgonów, których codziennie jest powyżej dziesięciu.

Współczynnik reprodukcji wirusa w środę wynosił 0,7 (we wtorek było to 0,81), co oznacza, że jedna osoba z koronawirusem zakaża mniej niż jedną osobę.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto w Bawarii (ok. 49 tys.), Nadrenii Północnej-Westfalii (ok. 44,5 tys.), Badenii-Wirtembergii (ok. 36 tys.) i w Dolnej Saksonii (blisko 14 tys.), a najmniej w położonym przy granicy z Polską landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie (poniżej 900 przypadków).