Niemcy: 600 zatrzymań i aresztowań podczas protestów koronasceptyków w Berlinie

Co najmniej 5 tysięcy koronasceptyków protestowało w niedzielę w zachodniej części Berlina mimo wydanego przez władze zakazu - informuje portal rbb24. Doszło do starć między protestujących z policją. Zatrzymano i aresztowano łącznie ok. 600 osób.

Do pilnowania porządku skierowano ponad 2200 policjantów.

Protesty, głównie przeciwko działaniom rządu w czasie pandemii koronawirusa, rozpoczęły się już rano wokół Placu Olimpijskiego w dzielnicy Charlottenburg. Zebrało się tam ponad tysiąc osób. Niektóre próbowały przełamać policyjny kordon. Funkcjonariusze musieli użyć siły i zastosowali gaz pieprzowy.

Berlińska policja zakazała 16 zaplanowanych na ten weekend zgromadzeń koronasceptyków z obawy przed naruszeniami przepisów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Wyższy Sąd Administracyjny dla Berlina-Brandenburgii potwierdził zakaz w sobotę późnym wieczorem.

Z Berlina Berenika Lemańczyk