Niemcy: 65 ataków na ośrodki dla uchodźców; 711 ataków na uchodźców; motywem nienawiść

W Niemczech przez trzy pierwsze kwartały 2022 roku na terenie całego kraju zarejestrowano 65 ataków na ośrodki dla uchodźców – wynika z danych MSW. Od stycznia do końca września 2022 doszło też do 711 ataków na uchodźców poza miejscami zakwaterowania. Jak informują media, ataki motywowane są nienawiścią, podejrzewa się też prawicowo-ekstremistyczne tło.

Do RFN od początku wojny do połowy listopada przybyło ok. miliona Ukraińców. MSW spodziewa się, że podczas zimowych miesięcy może dotrzeć dodatkowe pół miliona kobiet i dzieci z Ukrainy - dodatkowe miejsca noclegowe tworzone są cały czas (np. 10 tys. miejsc w Berlinie, w hangarach dawnego lotniska Tempelhof ).

Z opublikowanego pod koniec listopada badania instytutu INSA dla "Bild am Sonntag" wynikało, że solidarność z Ukraińcami w Niemczech utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak obecnie zauważalnie spada. O ile na początku wojny 73 proc. osób w Niemczech opowiadało się za przyjęciem uchodźców z Ukrainy, pod koniec roku było to już tylko 58 proc. Z kolei 31 proc. osób było przeciwnych.

W Niemczech przez trzy pierwsze kwartały 2022 roku na terenie całego kraju zarejestrowano 65 ataków na ośrodki dla uchodźców - to prawie tyle, ile w całym 2021 roku (70 ataków) - wynika z danych MSW. Jak podkreśla ministerstwo, większość przypadków dotyczy uszkodzenia mienia, podejrzewa się prawicowo-ekstremistyczne tło ataków.

Pomimo wzrostu liczby ataków, ich poziom pozostaje niski. W szczycie kryzysu uchodźczego w 2015 roku zarejestrowano 1047 ataków. Od stycznia do końca września 2022 doszło także do 711 ataków na uchodźców poza miejscami zakwaterowania (najczęściej napady lub przestępstwa z użyciem przemocy). W tym samym okresie w 2021 roku odnotowano 965 takich ataków.

Na początku listopada celem ataku padł ośrodek dla uchodźców w Turyngii - na fasadzie budynku, zamieszkiwanego przez uchodźców wojennych z Ukrainy, wymalowano swastyki i wybito szybę - informował "Spiegel", podkreślając, że to "kolejny taki atak w ostatnim czasie".

Z kolei w rejonie Hanoweru 34-letni mężczyzna strzelał z pistoletu pneumatycznego do domu dla uchodźców z Ukrainy. W Budziszynie (Saksonia) podpalono przygotowywany dla imigrantów ośrodek.

W październiku w Groz Stroemkendorf (Meklemburgia-Pomorze Przednie) podpalono hotel, przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy. Jak komentował dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung", uchodźcy wojenni z Ukrainy spotykają się czasem na demonstracjach z otwartą nienawiścią. Podpalenie schroniska dla uchodźców nie jest więc zaskoczeniem. "Graffiti ze swastyką, wymalowane przed atakiem, wskazują na przestępstwo z nienawiści motywowanej prawicowym ekstremizmem" - podkreślił "FAZ".

"Nienawiść, z jaką spotykają się ukraińscy uchodźcy na demonstracjach we wschodnich Niemczech, można było dostrzec podczas wiecu w Lipsku przeciwko sankcjom rządu niemieckiego wobec Rosji. Tam ukraińscy kontrdemonstranci byli obrażani i nękani przez niemieckich uczestników" - dodał "FAZ".

mszu/ kgod/