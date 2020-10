Niemcy: 6868 nowych zakażeń koronawirusem i 47 zgonów

W ciągu ostatniej doby w Niemczech obecność koronawirusa potwierdzono u 6868 nowych osób. W tym samym czasie zmarło 47 osób - poinformował we wtorek nad ranem berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

Dane opublikowane we wtorek są wyższe niż te zaprezentowane w przeddzień, gdy w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 zgonów. Poniedziałkowe szacunki odnosiły się do weekendu, gdy przeprowadza się mniej testów. W sobotę, gdy przedstawiono dane za piątek, liczba nowych zakażeń była rekordowo wysoka i wynosiła 7830 przypadków. Całkowita liczba zakażeń w Niemczech od początku epidemii obejmuje 373 167 infekcji. Z powodu Covid-19 zmarło łącznie 9836 osób.

Od wtorku po raz pierwszy od kwietnia w Niemczech znowu zacznie obowiązywać całkowita blokada, ale tym razem będzie dotyczyć tylko powiatu Berchtesgadener Land w Bawarii. Mieszkańcy tego powiatu mają zakaz opuszczania swych domów bez ważnej przyczyny przez 2 tygodnie. Współczynnik zakażeń w powiecie Berchtesgadener Land wynosi 272,8 na 100 tys. mieszkańców i jest najwyższy w Niemczech. W powiecie mieszka łącznie 106 tys. ludzi.

W ostatnich tygodniach w Niemczech liczba infekcji gwałtownie rośnie. W tej sytuacji władze starają się wprowadzać nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale przyjmowane jest to z dużymi oporami. Kanclerz Angela Merkel zaapelowała do rodaków w sobotę, by ograniczyli podróże i kontakty społeczne. Władzom niemieckich landów, które naradzały się wtym dniu ws. zaostrzenia restrykcji, nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska - zaznacza Reuters i przypomina, że w wielu regionach sądu odrzuciły jako niezgodny z prawem zakaz zatrzymywania się w hotelach dla mieszkańców obszarów z wysokim wskaźnikiem zakażeń.