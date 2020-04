Niemcy: 751 tys. firmy wnioskowało o program pracy skróconej dla 10,1 mln pracowników

Od początku pandemii koronawirusa 751 tys. firm w Niemczech zawnioskowało o objęcie 10,1 mln pracowników programem pracy skróconej – poinformował w czwartek szef Federalnej Agencji Pracy (BA) Detlef Scheele.

Scheele wyjaśnił, że złożenie takich wniosków nie oznacza, iż wszyscy z tej możliwości obecnie korzystają, a BA ma dopiero zamiar policzyć osoby pracujące w tym wymiarze.

Pomimo to - jak podkreślił - jest to w ostatnich dekadach "liczba bez precedensu". Dla porównania Scheele dodał, że w okresie kryzysu finansowego w 2009 roku niemieckie przedsiębiorstwa zgłosiły do programu pracy skróconej 3,3 mln pracowników.

W ramach tego mechanizmu państwo przejmuje na okres co najwyżej 12 miesięcy wypłatę minimum 60 proc. wynagrodzenia netto dla pracowników przedsiębiorstw, które z powodu nieprzewidzianych okoliczności musiały ograniczyć działalność lub całkowicie jej zaprzestać.

BA poinformowała również, że w stosunku do poprzedniego miesiąca, w kwietniu liczba bezrobotnych zwiększyła się w RFN o 308 tys. osób. W sumie 2,6 mln osób straciło pracę. Stopa bezrobocia wzrosła tym samym o 0,7 proc. i wynosi obecnie 5,8 proc.

"Pandemia koronawirusa może doprowadzić do najgorszej recesji w Niemczech od czasów II wojny światowej" - stwierdził Scheele i dodał, że będzie to oznaczać "silną presję na rynek pracy".

Z Lipska Łukasz Grajewski