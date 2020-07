Niemcy: 815 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 10 zgonów w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby w Niemczech potwierdzono 815 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To jest największy dzienny wzrost liczby przypadków w lipcu. Na Covid-19 zmarło kolejnych 10 osób.

W sumie od wybuchu epidemii w RFN zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 204 183 osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w tym kraju do 9111. Do piątku wyzdrowiało ok. 189 400 osób, w tym ok. 500 w ciągu ostatniej doby.

Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 6 zgonach i 569 zakażeniach, a w środę o 5 zgonach i 454 infekcjach.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii (ponad 50 tys.), Nadrenii Północnej-Westfalii (blisko 47 tys.) i Badenii-Wirtembergii (ponad 36,7 tys.), a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim (826 przypadków).