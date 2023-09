Niemcy: Abp Gądecki: jeśli Rosja wygra wojnę na Ukrainie, to nie zrezygnuje z dążenia do przywrócenia strefy wpływów Związku Radzieckiego

"Jeśli Rosja wygra wojnę na Ukrainie, to nie zrezygnuje z dążenia do przywrócenia strefy wpływów Związku Radzieckiego. Będziemy więc mieli wkrótce kolejną wojnę w Europie" - ostrzegł w czwartek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie "Tagespost".

Zapytany przez "Tagespost" czego potrzeba, by na Wschodzie zapanował pokój, metropolita poznański stwierdził, że "gdybyśmy znali receptę na pokój, już staralibyśmy się ją realizować".

"Problemem jest imperialna Rosja, która od upadku Związku Radzieckiego niemal bez przerwy prowadzi jakąś wojnę" - podkreślił.

"Tym razem odmawia narodowi ukraińskiemu prawa do istnienia, co w języku prawa międzynarodowego nazywa się zbrodnią ludobójstwa - zauważył abp Gądecki. - Rosja próbuje zjednoczyć narody Europy Środkowej, aby kontynuować politykę prowadzoną przez Piotra I, Katarzynę II, Lenina czy Stalina. Czy Rosja kiedykolwiek będzie inna? Nie wiem, co musi się wydarzyć, aby rosyjski duch się zmienił".

Indagowany o to, jak ocenia komunikację Watykanu w tej sprawie, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wskazał na "błąd symetrii" - równe traktowanie agresora i ofiary.

"Wydaje się, że jest to powtórzenie błędów polityki wschodniej Watykanu z czasów komunizmu, przeciwko czemu stanowczo protestował kardynał Wyszyński - podkreślił abp Gądecki. - Żyjemy ze świadomością, że jeśli Rosja wygra wojnę na Ukrainie, to nie zrezygnuje z dążenia do przywrócenia sowieckiej strefy wpływów. Będziemy więc mieli wkrótce kolejną wojnę w Europie".