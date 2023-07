Niemcy: AfD wyłoniło kandydata do europarlamentu i dyskutowało o opuszczeniu Unii Europejskiej

Podczas sobotniego kongresu prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) w Magdeburgu partia wyłoniła kandydata do najbliższych eurowyborów. Liderka AfD Alice Weidel podkreśliła, że „UE jest głęboko niedemokratyczna”, ponieważ ingeruje w życie prywatne i struktury biznesowe – informuje portal „Welt”. Dlatego wielu polityków AfD opowiada się za jej opuszczeniem czyli tzw. Dexitem.

W sobotę przeciwko zjazdowi AfD w Magdeburgu (Saksonia-Anhalt) odbyła się kilkusetosobowa demonstracja, zorganizowana przez stowarzyszenie "Solidarisches Magdeburg".

AfD według ostatnich sondaży zdobywa w Niemczech 22-procentowe poparcie, co stawia ją tylko 4 punkty procentowe za CDU/CSU. SPD, partia kanclerza Scholza, ma poparcie na poziomie 18 proc., a współkoalicjanci Zieloni - 14 proc.

Weidel zapowiedziała, że na temat przyszłych koalicji chce rozmawiać ze wszystkimi partiami - poza Zielonymi, przeciwko którym chce budować "bastion". Do tej pory wszystkie partie, mające swoich przedstawicieli w Bundestagu, wykluczyły koalicję z AfD - przypomniał "Welt".

Liderka AfD wezwała też do współpracy "z podobnie myślącymi ludźmi w Parlamencie Europejskim", aby przeciwdziałać nielegalnej migracji. "Potrzebujemy Twierdzy Europa, aby chronić naszą ojczyznę, i robimy to razem z naszymi europejskimi partnerami" - stwierdziła. AfD w przyszłorocznych wyborach do europarlamentu reprezentować będzie 46-letni Maximilian Krah.

Większość działaczy AfD opowiada się za przeobrażeniem UE w unię gospodarczą, albo za całkowitym opuszczeniem jej struktur na wzór Brexitu Wielkiej Brytanii - czyli za tzw. Dexitem.

Odnosząc się do Niemiec, Weidel podkreśliła, że AfD "musi zburzyć tylko jedną zaporę" w postaci CDU. "Na wschodzie (Niemiec) to my, jako AfD, jesteśmy już największą siłą" - dodała.