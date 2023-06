Niemcy: AfD wyprzedziła socjaldemokratów; chadecja z największym poparciem

Poparcie dla radykalnie prawicowej partii AfD nadal rośnie w sondażach. W opublikowanym w piątek badaniu ARD DeutschlandTrend uzyskała 19 procent i zepchnęła partię SPD kanclerza Scholza na trzecie miejsce. To najwyższy wynik odnotowany dotąd dla tej partii w sondażu telewizji ARD. Chadecja może liczyć na zdecydowanie największe poparcie.

Gdyby wybory federalne odbyły się w nadchodzącą niedzielę, chadecja byłaby wyraźnie najsilniejszą frakcją. Podobnie jak w poprzednim badaniu CDU mogłaby liczyć na 29 procent poparcia.

AfD (Alternatywa dla Niemiec) osiągnęłaby 19 procent, najwyższy wynik kiedykolwiek odnotowany dla tej partii w sondażu ARD DeutschlandTrend (+ 1 w porównaniu do 1 czerwca 2023 r.) - pisze portal telewizji.

SPD zostałaby zepchnięta na trzecie miejsce przez AfD i otrzymałaby 17 procent głosów (-1). Zieloni ponownie otrzymaliby 15 procent, a FDP, po niedawnej poprawie notowań, spadłaby do sześciu procent (- 1). Cztery procent wyborców nadal głosowałoby na Partię Lewicy - to zbyt mało, aby wejść do Bundestagu.