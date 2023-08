Niemcy: Agencja ds. pracy: spowolnienie gospodarcze wpłynęło na wzrost bezrobocia

Słabnąca gospodarka RFN ma coraz większe przełożenie na rynek pracy. Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w lipcu do 2,617 mln; to o 62 tys. więcej niż w czerwcu i o 147 tys. więcej niż rok temu – podała we wtorek Federalna Agencja ds. Pracy. Stopa bezrobocia w RFN wzrosła w lipcu o 0,2 punktu procentowego do 5,7 proc.

"W lipcu, wraz z początkiem wakacji, wzrosło bezrobocie i niepełne zatrudnienie" - poinformowała szefowa Agencji Andrea Nahles. Przypomniała też, że w lipcu bezrobocie zwykle wzrasta, bo firmy zatrudniają mniej osób w okresie wakacyjnym.

Według Agencji, wzrost bezrobocia wzrasta bardziej z uwagi na słabnącą gospodarkę, niż z uwagi na uchodźców z Ukrainy. Do aktualnych statystyk wzięto pod uwagę dane, uzyskane do 12 lipca.

"Popyt na pracowników jest nadal niewielki" - dodała Nahles. W lipcu do Agencji zgłoszono 772 tys. wolnych miejsc pracy - o 108 tys. mniej niż rok wcześniej.