Niemcy: Amazon zamyka centrum logistyczne pod Berlinem zatrudniające 600 pracowników

Internetowa firma wysyłkowa Amazon zapowiedziała zamknięcie dużego centrum logistycznego w Niemczech. Amerykańska firma chce zamknąć obiekt w Brieselang pod Berlinem, co rzecznik firmy potwierdził agencji informacyjnej dpa. Centrum zostało otwarte w 2013 roku. Zatrudnionych jest tam około 600 osób.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Amazon na początku stycznia "zapowiedział największe w swojej historii redukcje zatrudnienia. Według notatki do pracowników miało zostać zlikwidowanych około 18 000 miejsc pracy. (...) Amazon znacznie zwiększył zatrudnienie w następstwie pandemii COVID-19, kiedy to handel internetowy gwałtownie wzrósł. Z perspektywy czasu okazało się to przesadzone" - zauważa w środę portal tygodnika "Spiegel".

Mimo możliwych redukcji zatrudnienia Amazon ogłosił też we wtorek, że planuje otworzyć dwa nowe centra logistyczne w Niemczech. Powinny one "stworzyć około 2 tys. atrakcyjnych nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych trzech lat".

Jak informuje Amazon, firma prowadzi w Niemczech 20 centrów logistycznych. W samych Niemczech sieć logistyczna zatrudnia "znacznie więcej niż 20 tys. stałych pracowników".

Z Berlina Berenika Lemańczyk