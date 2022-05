Niemcy: Ambasador Melnyk uważa, że rząd niemiecki "nie ma woli", by pomóc Ukrainie dostawami broni ciężkiej

28 kwietnia Bundestag zdecydował o dostarczeniu Ukrainie broni ciężkiej, jednak od tej "historycznej decyzji Ukraina nie otrzymała od Niemiec żadnej broni ciężkiej" - powiedział ambasador Ukrainy w RFN Andrij Melnyk gazetom grupy medialnej Funke. Jego zdaniem rząd kanclerza Olafa Scholza "nie ma woli", by pomóc Ukrainie w tej kwestii.

"Wygląda na to, że rząd federalny nie ma woli, by jak najszybciej pomóc nam z ciężką bronią. Kieruje się raczej pragnieniem, aby nie doprowadzić do eskalacji sytuacji. Za wszelką cenę należy unikać momentu, w którym Niemcy będą postrzegane jako strona w wojnie" - stwierdził Melnyk.

Ambasador zauważył, że "na poziomie roboczym różnych ministerstw - w tym ministerstwa obrony - a także w Bundestagu mówi się o urzędzie kanclerskim jako o hamulcowym" w kwestii dostaw broni.