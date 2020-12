Niemcy: Ambasador Przyłębski o nowej ambasadzie RP: "To będzie centrum polskości w Berlinie"

Ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski i dyr. Henryka Mościcka-Dendys z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odwiedzili w środę teren budowy nowej polskiej ambasady przy Unter den Linden w Berlinie. W środę oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie budowy nowej siedziby ambasady RP w stolicy Niemiec.

"Przełom jeśli chodzi o budowę tej ambasady nastąpił dwa lata temu w związku z moją rozmową z premierem Morawieckim. Uznaliśmy, że jest to godne miejsce, w tej części Berlina tylko pięć najważniejszych ambasad ma swoją siedzibę" - powiedział ambasador Przyłębski podczas wizyty na Unter den Linden - "Wróciliśmy do pierwotnego projektu, który cztery lata temu został odstawiony na bok, ale wróciliśmy ponieważ jest on znakomity, umożliwia umieszczenie w tym budynku poza ambasadą również wielu polskich instytucji kulturalnych i gospodarczych, a także naukowych. To będzie centrum polskości w Berlinie. Budowa już ruszyła, miesiąc temu weszły tutaj maszyny i wszystko idzie nie tylko zgodnie z planem, ale nawet wyprzedzamy troszeczkę plan".

Dyrektor Henryka Mościcka-Dendys z polskiego MSZ podkreśliła w środę w Berlinie: "Liczymy, że ambasada wprowadzi się do nowego obiektu nie później niż w pierwszym półroczu 2023 roku. Projekt przeszedł skomplikowaną ewolucję, ale budynek, który będziemy budować, zaprojektowany przez jedną z polskich pracowni architektonicznych, będzie wizytówką Rzeczpospolitej, tutaj na centralnej ulicy Berlina, trzysta metrów od Bramy Barndenburskiej. Będzie miło nam i wszystkim państwu przyjeżdżającym do Berlina widzieć flagę biało-czerwoną powiewająca nad tak pięknie położonym obiektem".

W środę oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie budowy nowej siedziby ambasady RP w Berlinie. "Zgodnie z ustalonym harmonogramem generalny wykonawca (firma STRABAG ) przejął teren budowy 4 listopada 2020 roku i rozpoczął już prace porządkowe" - poinformował PAP Dariusz Pawłoś z ambasady RP w Niemczech.

Pięciokondygnacyjny budynek wraz z garażem podziemnym i tarasami na dachach powstanie przy reprezentacyjnej alei Unter den Linden w miejscu, w którym do końca lat 90. mieściła się placówka dyplomatyczna Polski.

Gmach starej ambasady, wzniesiony w czasach byłej NRD, miał być początkowo przebudowany, ale ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o jego rozbiórce i zaplanowano wzniesienie nowego budynku.

Nowy inteligentny budynek zostanie wybudowany zgodnie z zasadami BIM (Building Information Modeling). W obiekcie znajdą się nie tylko biura, sale reprezentacyjne na spotkania i wydarzenia związane z promocją Polski czy pomieszczenia biurowe do obsługi interesantów Wydziału Konsularnego, ale również miejsce na berlińskie siedziby kilku innych ważnych polskich instytucji nauki i kultury. Na dachach ambasady, zlokalizowanych na różnych poziomach, powstaną zielone tarasy.

Koszt przedsięwzięcia to 60 307 820 euro brutto.

Po II wojnie światowej część funkcji przedstawicielstwa dyplomatycznego spełniała powołana w 1945 roku Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec z siedzibą w zabytkowym dworku przy Lassenstrasse 19-21 w zachodnioberlińskiej dzielnicy Grunewald.

W 1964 roku władze NRD podarowały rządowi PRL działkę o powierzchni 4,2 tys. metrów kwadratowych, położoną przy Unter den Linden 70-72, na której mieściła się niegdyś siedziba pruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na tej działce wybudowano budynek biurowy, w którym ulokowano ambasadę PRL.

Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku siedzibą przedstawicielstwa RP stał się gmach dawnej ambasady PRL. W 2000 roku zapadła decyzja o realizacji inwestycji nowej ambasady. Ambasada została wtedy przeniesiona do budynku dawnej Polskiej Misji Wojskowej w dzielnicy Grunewald. Stary gmach ambasady przy Unter den Linden wyburzono w 2016 roku.

Z Berlina Berenika Lemańczyk

bml/ jar/