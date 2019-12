Niemcy: Ambasador Rosji: Moskwa będzie współpracować w śledztwie ws. zabójstwa Czeczena

Rosyjski ambasador w Niemczech zasygnalizował gotowość do współpracy w śledztwie dotyczącym zabójstwa obywatela Gruzji w Berlinie. Zelimchan Changoszwili został zamordowany w sierpniu br. Niemieccy śledczy podejrzewają, że stały za tym rosyjskie tajne służby.

"Myślę, że zasadniczo współpraca istniała na wszystkich poziomach. Nie wiem jednak, w jakiej skali. Jeśli są jakieś niedociągnięcia, trzeba je znaleźć i wyeliminować" - oznajmił Siergiej Nieczajew w rozmowie z dziennikiem "Neue Osnabruecker Zeitung" w środę, komentując kryzys dyplomatyczny, jaki wybuchł tydzień temu na linii Berlin-Moskwa.

MSZ RFN zdecydował się wówczas na wydalenie dwóch rosyjskich dyplomatów. Uzasadnił ten krok brakiem współpracy Rosji w śledztwie dotyczącym zabójstwa 40-letniego Czeczena, obywatela Gruzji, do którego doszło w sierpniu w berlińskiej dzielnicy Moabit.

Changoszwili brał czynny udział w drugiej wojnie czeczeńskiej w oddziale dowódcy polowego Szamila Basajewa. Podczas rosyjskiej agresji na Gruzję w 2008 roku zorganizował oddział 200 ochotników do walki z siłami Kremla. Dwukrotnie uchodził z życiem przed zamachowcami - w 2009 i 2015 roku. Od 2017 roku starał się o azyl w Niemczech, ale jego wniosek został odrzucony. Changoszwili był uważany przez Urząd Ochrony Konstytucji (kontrwywiad) za niebezpiecznego islamistę.

Wkrótce po morderstwie berlińska policja zatrzymała obywatela Rosji Wadima Krasikowa, który posługiwał się fałszywym paszportem wystawionym na "Wadima Sokołowa". Rosyjska "Nowaja Gazieta" ustaliła, że mężczyzna brał udział w zabójstwie dwóch rosyjskich biznesmenów w Karelii i Moskwie w 2007 i 2013 roku.

W 2015 roku krajowe i międzynarodowe listy gończe za nim zostały jednak wycofane. W tym samym roku dostał on paszport na nazwisko "Sokołow". "Nowaja Gazieta" informuje, że utrzymywał kontakty z funkcjonariuszami jednostki antyterrorystycznej FSB - Wympieł.

W środę w ubiegłym tygodniu niemiecka Federalna Prokuratora Generalna (GBA) przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa Changoszwilego, podejrzewając, że mogło ono zostać dokonane na zlecenie organów państwowych Federacji Rosyjskiej lub wchodzącej w jej skład Republiki Czeczeńskiej. Również w środę niemieckie MSZ poinformowało, że uznało ze skutkiem natychmiastowym dwóch rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane.

Rosyjski ambasador ostro skrytykował Niemcy za wydalenie jego podwładnych. Nieczajew przypomniał w rozmowie z "Neue Osnabruecker Zeitung", że istnieją "partnerskie kanały" komunikacji między jego krajem a RFN - również na poziomie organów śledczych - które należało jego zdaniem najpierw wykorzystać.

"Z naszym krajem nie rozmawia się takim językiem. W niemieckim dochodzeniu mamy do tej pory do czynienia tylko z przypuszczeniami i podejrzeniami. Dlatego uważam wydalenie naszych dyplomatów za bardzo poważny krok i uważam, że został on podjęty bezpodstawnie, a ponadto, że w żadnym wypadku nie jest to działanie przyjazne" - skonstatował Nieczajew.

W nocy z poniedziałku na wtorek w Paryżu prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że zamordowany w sierpniu w Berlinie "rebeliant był poszukiwanym w Rosji krwiożerczym i brutalnym człowiekiem". Dodał, że "bandyta" walczył po stronie separatystów na Kaukazie i był odpowiedzialny za śmierć 98 osób w jednym z zamachów. Miał on również brać udział w dwóch atakach bombowych na moskiewskie metro w 2010 roku. Putin zarzucił władzom niemieckim, że mimo starań Rosji o ekstradycję nie wydały "przestępcy i mordercy".

Zdaniem przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norberta Roettgena jest podejrzane, że "prezydent Putin dokładnie zna zarówno tę sprawę, jak i tożsamość zamordowanego".

Z Berlina Artur Ciechanowicz