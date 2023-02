Niemcy: Ambasador RP: Polska nie chce działać osobno w sprawie uzbrojenia Ukrainy

Jeśli chodzi o myśliwce dla Ukrainy, Polska nie chce działać w pojedynkę. Taka decyzja powinna zostać podjęta jednogłośnie przez zachodnich sojuszników i trzeba w tym celu wykorzystać różne możliwości konsultacji. Polityka wahania i zwlekania nie przynosi efektu – stwierdził Dariusz Pawłoś, ambasador RP w Berlinie, w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Frankfurter Rundschau”.

Jak podkreślił ambasador, Polska jest wielkim sojusznikiem Ukrainy. "Od brutalnego ataku Rosji rok temu przyjęliśmy ponad trzy miliony ukraińskich uchodźców, od samego początku pomagamy także w dostarczaniu sprzętu wojskowego" - dodał.

Przypomniał także, że Polska dostarczyła dotychczas Ukrainie 250 czołgów, głównie rosyjskich T-72 produkowanych na licencji w Polsce. "Wkrótce wyślemy kolejne 60, przekażemy też dodatkowo 14 czołgów Leopard. Jesteśmy w pełni zaangażowani w kontynuowanie tego wsparcia na każdym możliwym poziomie. Dał to także do zrozumienia premier Mateusz Morawiecki w niemieckich mediach" - powiedział Dariusz Pawłoś.

"Jeśli chodzi o myśliwce, Polska nie chce działać osobno. Uważamy, że taka decyzja powinna zostać podjęta jednogłośnie przez zachodnich sojuszników. Naszym zdaniem należy jak najszybciej wykorzystać różne możliwości konsultacji. Polityka wahania i zwlekania, podobnie jak działo się w przypadku czołgu Leopard 2, przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Mamy takie powiedzenie: dając szybko, dajesz dwa razy" - skomentował ambasador.

Przypomniał także, że do Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która odbędzie się w dniach 17-19 lutego, pozostało już tylko kilkanaście dni. "Zaproponowaliśmy, aby zebrani tam szefowie państw i rządów nie tylko przedyskutowali tę kwestię, ale także podjęli decyzję. Sądzimy, że byłoby możliwe, aby prezydent Polski Duda, prezydent Francji Macron i kanclerz Scholz spotkali się tam w formule Trójkąta Weimarskiego, żeby pokazać, że najważniejsi europejscy zwolennicy Ukrainy są solidarni" - wyjaśnił Pawłoś. Podkreślił też, że strona polska jest "zawsze chętna do dwustronnych rozmów z Niemcami".

"Polska posiada kilkadziesiąt sowieckich myśliwców, zarówno MIG-21, jak i SU-22. Ale, tak jak powiedziałem, chcemy jednolitego podejścia do tej sprawy z naszymi partnerami w UE i w NATO" - stwierdził ambasador.

Zapytany o "właściwy czas" na negocjacje ukraińsko-rosyjskie Pawłoś podkreślił, że odpowiedź na to pytanie nie należy ani do Polski, ani do Niemiec; jedynie Ukraina powinna podejmować decyzje w tej sprawie.

"Negocjacje nie mogą być prowadzone na warunkach rosyjskich, lecz jedynie na warunkach ukraińskich. Nie wolno nam wywierać presji ani protekcjonalnie traktować strony ukraińskiej w tej sprawie. Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby wesprzeć Ukrainę, aby sama mogła określić ten moment. W każdym razie wojska rosyjskie muszą wycofać się z okupowanych terytoriów" - wyjaśnił ambasador.

Przyznał, że Polska stała się "przedmurzem Zachodu przeciwko Rosji, a także przeciwko Białorusi". "Jest rzeczą oczywistą, że pomagamy naszym sąsiadom chronić się przed agresją. Rosja stanowi zagrożenie nie tylko dla Polski, ale też dla krajów bałtyckich czy Mołdawii. A Białoruś też nadal jest niebezpieczna, wystarczy przypomnieć, jak reżim w Mińsku w 2021 roku nielegalnie sprowadzał masy uchodźców na naszą granicę" - dodał ambasador.

Jak zaznaczył, Putinowi nie chodzi o dogadanie się z Ukrainą. "Chce rozszerzyć on swoje imperium i zapisać się w historii Rosji jako jeden z najpotężniejszych carów. Nie możemy na to pozwolić. Polska jest częścią szerokiej koalicji w tej sprawie i chcielibyśmy, aby ta koalicja nie tylko istniała na papierze, ale aktywnie działała" - podsumował ambasador Pawłoś.