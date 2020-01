Niemcy: Ambasador RP: przeprowadzka placówki w 2022 r. do centrum - realna

Ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski uważa, że przeprowadzka polskiej placówki dyplomatycznej zimą 2022 roku do siedziby w centrum Berlina przy ulicy Unter den Linden jest realna. Obecnie mieści się ona w oddalonej dzielnicy - Grunewald.

"Przetarg jest już ogłoszony. Wydaje się, że za miesiąc otwieramy już koperty. Nie ma jeszcze za wielu zgłoszeń, ale to jest tak, że firmy zgłaszają się w ostatniej chwili. (...) Próbują się dowiedzieć, kto ile zaoferował. Spodziewamy się, że (...) w marcu będą te zgłoszenia. Jeśli otworzymy je i nie będzie protestów, a ceny będą odpowiadać realiom (rynkowym), to myślę, że późną jesienią (2020 r.) wejdą maszyny na budowę" - powiedział Przyłębski w czwartek w rozmowie z PAP i Polskim Radiem.

"Ponieważ dzisiaj buduje się szybko, to ten termin - zima 2022 - jest realny już nawet w sensie przeprowadzki. Mamy dwa lata z małym kawałkiem. Jakby się udało, byłoby to osiągnięcie. Jest to moim zdaniem realne" - zapewnił polski dyplomata.

W latach 90. ubiegłego wieku ambasada RP przeniosła się - jak wówczas planowano, tymczasowo - do budynku dawnej Polskiej Misji Wojskowej przy Lassenstrasse - w odległej dzielnicy Grunewald. Gmach w prestiżowej lokalizacji przy ulicy Unter den Linden w samym sercu Berlina, nieopodal Bramy Brandenburskiej, miał być początkowo przebudowany. Następnie zdecydowano się jednak na jego rozbiórkę i wzniesienie nowego budynku. Ze względów politycznych, administracyjnych, prawnych i finansowych sprawa ciągnęła się latami bez rozstrzygnięcia, a działka przy Unter den Linden nie była wykorzystywana.

Projekt budynku, który ma stanąć w centrum, ma powierzchnię, która przekracza potrzeby ambasady, gmach będzie zatem podzielony na dwie części. W tej, która nie będzie służyć do celów dyplomatycznych, znajdą się inne placówki - Instytut Polski, Centrum Badań Historycznych i być może izba przemysłowa.

Z Berlina Artur Ciechanowicz