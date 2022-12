Niemcy: Ambasador Ukrainy: Berlin zmobilizował kraje G7 do wsparcia Ukrainy

Ambasador Ukrainy w RFN Ołeksij Makiejew wyraził zadowolenie, że Niemcy wzięły na siebie wiodącą rolę podczas swojej prezydencji w grupie G7. "Niemcy zmobilizowały kraje G7 do wsparcia Ukrainy" - podkreślił dyplomata we wtorek w rbb24-Inforadio.

"Niemcy zmobilizowały kraje G7 do wsparcia Ukrainy. Deklaracja szefów państw i rządów G7 jasno pokazała, że Zachód będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne; że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności i że Ukraina będzie nadal wspierana środkami finansowymi, ale także bronią" - powiedział ambasador Makiejew w niemieckim radiu.

Podkreślił: "Myślę, że jest to oznaka wiodącej roli Niemiec".

W związku ze wtorkową międzynarodową konferencją darczyńców w Paryżu Makiejew zaapelował o konkretną pomoc zimową dla swojego kraju. Pilnie potrzebne są transformatory i generatory - powiedział.