Niemcy: Ambasador Ukrainy: wsparcie Zachodu jest niezbędne dla naszego przetrwania

Ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makejew zaapelował o większe wsparcie w obronie przed Rosją. "Wsparcie Zachodu jest niezbędne dla naszego przetrwania, powiedział w rozmowie z dziennikiem "Berliner Zeitung" . Podkreślił, że "nie ma lepszej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy niż członkostwo w NATO".

"Wsparcie z Zachodu jest niezbędne dla naszego przetrwania". Ale nie jest wystarczające. "Mamy dwa systemy Iris-T, kilka Patriotów" - powiedział Makejew, odnosząc się do systemów obrony powietrznej. Kijów jest dzięki nim dobrze chroniony, ale gdzie indziej potrzeba więcej takich systemów, pojazdów opancerzonych i czołgów.

Dyplomata powtórzył ukraińskie zapotrzebowanie na myśliwce i amunicję dalekiego zasięgu. Broń ta "będzie bardzo ważna dla ukraińskiego zwycięstwa".

W kontekście szczytu NATO, który odbędzie się 11 i 12 lipca w stolicy Litwy, Wilnie, Makejew zaapelował o wyznaczenie Ukrainie jasnej drogi do członkostwa. "Nie ma lepszej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy niż członkostwo w NATO". Powiedział, że Kijów oczekuje gwarancji bezpieczeństwa podobnych do tych, które otrzymały Finlandia i Szwecja przed przystąpieniem do NATO. Ukraina już broni wschodniej flanki NATO i jest gotowa chronić całe NATO.

Z Berlina Berenika Lemańczyk