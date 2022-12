Niemcy: Ambasador Ukrainy wyraził wdzięczność za uznanie przez Bundestag Hołodomoru za ludobójstwo

Uznanie Hołodomoru przez niemiecki Bundestag za ludobójstwo narodu ukraińskiego to efekt wieloletniej pracy Ukraińców - powiedział w środę ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew, komentując głosowanie niemieckiego parlamentu nad ustawą w tej sprawie.

"To bardzo ważny dzień. Bardzo się cieszę z tej decyzji. To znak wielkiej pracy, jaką Ukraińcy wykonują od wielu lat. Społeczność ukraińska w Niemczech, ukraińscy dyplomaci, historycy, rząd Ukrainy, prezydent Ukrainy - wszyscy włączyli się w ten proces" - mówił Makiejew.

Według niego w Niemczech nastąpiła fundamentalna zmiana w postrzeganiu Ukrainy. Ambasador zaznaczył, że bardzo chciałby, aby temat Ukrainy stał się "czymś osobistym" dla każdego Niemca.

"To, jak wszystkie partie demokratyczne w Bundestagu połączyły siły, by wypracować tekst dokumentu i go zatwierdzić, jak posłowie cieszyli się na sali obrad, jak wspierali się nawzajem w swoich wystąpieniach - wszystko to pokazuje, że Ukraina staje się czymś bardzo osobistym. I to nie tylko dla posłów, ale także dla milionów Niemców, którzy odkrywają dla siebie Ukrainę i przyjmują ją do swojej rodziny, do naszej wspólnej europejskiej rodziny" - zaznaczył ambasador.

Deputowani Bundestagu w środę zdecydowaną większością głosów oficjalnie uznali klęskę celowo wywołanego głodu na Ukrainie w latach 1932-1933 za zbrodnię ludobójstwa. Wniosek w tej sprawie złożyli wspólnie posłowie koalicji rządowej (socjaldemokratyczna SPD, Zieloni, liberalna FDP) i będący w opozycji chadecy z Unii CDU/CSU.